Salud anuncia un incremento en octubre de la continuidad asistencial en la zona básica de Estepa (Sevilla)

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha trasladado este jueves en el Parlamento andaluz las medidas que se han puesto en marcha para la captación de facultativos en la Zona Básica de Salud (ZBS) de Estepa (Sevilla) "ante el déficit que arrastran los municipios que la componen desde hace más de un lustro".

Así lo ha expresado en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, a través del diputado Rafael Recio. Entre otras, la titular de Salud ha explicado que se ha potenciado la continuidad asistencial con 176 consultas de tarde este verano y ha anunciado que serán, al menos, 100 más en el mes de octubre, adaptándolas a la demanda asistencial.

Asimismo, la consejera de Salud ha destacado la incorporación reciente de dos nuevos profesionales --un pediatra para Estepa y un médico de familia para Herrera--. Además, ha enumerado las fórmulas que están llevando a cabo para incorporar a más médicos. A través del decreto de difícil cobertura, "para hacer más atractivas las zonas rurales, especialmente en Primaria; sacando una oferta específica de empleo público para que por concurso se cubran las plazas con compromiso de permanencia de al menos dos años; mediante subidas salariales en puestos de difícil cobertura; eliminando provisionalmente el requisito de nacionalidad para médicos extracomunitarios, y con una búsqueda activa de nuevos facultativos".

Igualmente, en la Zona Básica de Estepa, catalogada como de difícil cobertura, se han llevado a cabo actuaciones concretas para mejorar su situación: "potenciado la consulta de acogida para garantizar en todo momento la valoración por parte de personal cualificado, así como la disponibilidad de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias todos los días; cumpliendo el compromiso expresado por los alcaldes de mantener los centros abiertos todo el mes de agosto, y priorizando las agendas de urgencias, con el resto de las agendas médicas abiertas.

En su intervención, la titular de Salud y Consumo ha señalado el diálogo constante con los alcaldes de esta zona, con los que el Servicio Andaluz de Salud ha mantenido dos reuniones desde el mes de agosto. La última se ha producido este martes. En dichos encuentros, se ha informado a los representantes municipales de las acciones realizadas por la Consejería para paliar la falta de facultativos. Un problema que, tal y como ha dicho, se ha vuelto "endémico" no sólo en Andalucía, sino en toda España.

En opinión del diputado socialista, "es flagrante que la atención presencial se reduzca a las urgencias, y haya que esperar para ser atendido por la limitación de la atención telefónica". Recio ha destacado que se están produciendo retrasos en renovación de la medicación en pacientes crónicos, "en pruebas diagnósticas y analíticas rutinarias, así como vienen sufriendo retrasos en la atención de urgencias domiciliarias superiores a lo clínicamente aceptable".

De su lado, el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, presente en el Parlamento, ha declarado que la situación es "desesperante". "En la zona debe haber más de 41 médicos, y se está sosteniendo el sistema público de salud con unos 12 o 13, poniendo en peligro la salud de nuestros vecinos". En este sentido, los alcaldes de la zona "nos hemos unido para reclamar al presidente andaluz soluciones urgentes porque esto no ha pasado nunca. No podemos ni aguantar ni esperar más, y parece que la Junta no quiere darle solución".