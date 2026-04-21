El SAS abre el 4 de mayo el plazo de inscripción en la nueva bolsa de empleo para 44 especialidades

Archivo - Trabajo en la unidad de Anatomía Patológica de Granada - CLÍNICO SAN CECILIO - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, abre el próximo 4 de mayo y hasta el 15 del mismo mes, ambos días incluidos, el plazo de inscripción en la nueva bolsa de empleo del sistema público de salud de la comunidad para 44 especialidades, entre ellas, Podología, Técnico especialista en Anatomía Patológica, Técnico especialista en Medicina Nuclear, Técnico especialista en Radiodiagnóstico y en Radioterapia.

Así aparece detallado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes, consultado por Europa Press. En la resolución dictada por la Dirección General de Personal del SAS, se recuerda que este nuevo modelo de bolsa es fruto del acuerdo suscrito entre el SAS y las organizaciones sindicales Satse, CSIF, Comisiones Obreras, UGT y Sindicato Médico Andaluz (SMA) por que se formalizó la creación de una bolsa única.

Por primera vez, el SAS abre la bolsa a todas las categorías profesionales, evitando el uso de las antiguas convocatorias por perfiles para el acceso a puestos base como los técnicos de Función Administrativa, lo que "es un paso más en la firme apuesta por la transparencia y garantías en los procesos selectivos". Además de las especialidades reseñadas, están la de Técnico superior en Nutrición y Control de Alimentos; Técnico especialista en Documentación Sanitaria; Técnico especialista en Laboratorio; Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería; Técnico en Farmacia; Técnico en Función Administrativa; Técnico medio en Función Administrativa e Ingeniero Superior y Técnico.

Continúa el listado de especialidades con el Técnico de Salud en Educación para la Salud y Participación Comunitaria; Técnico de Salud en Sanidad Ambiental; Técnico en Gestión Documental, Biblioteca y Archivo; Técnico de Promoción en Donación de Sangre; Técnico Superior PRL, Ergonomía y Psicosociología aplicada; Técnico Superior PRL Higiene Industrial; Técnico Superior PRL Seguridad en el Trabajo; Trabajador social; Administrativo; Auxiliar Administrativo y Técnico especialista Electromedicina.

La lista la completan las especialidades de Técnico especialista en Informática; Técnico especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales; Técnico intermedio en Prevención de Riesgos Laborales; Técnico superior en Alojamiento; Cocinero; Técnico de Mantenimiento, Obras y Albañilería; Técnico de Mantenimiento, Acabados y Construcción; Técnico de Mantenimiento, Madera y Mueble; Celador-conductor; Monitor; Personal de Oficio Costurera; Personal de Oficio Peluquero; Telefonista; Celador; Limpiador; Peón; Pinche y Personal de Lavandería y Planchado.

En el mismo BOJA de este martes, el SAS también ha publicado una resolución, consultada por Europa Press, por la que convoca la bolsa de promoción interna temporal de 44 especialidades para la provisión "temporal" de las plazas básicas de los centros sanitarios de la comunidad.

Entre las principales mejoras del nuevo modelo, que irá implantándose "de forma progresiva", destaca la simplificación y coordinación del baremo de méritos con los procesos de Oferta de Empleo Público (OEP), "lo que aporta reglas claras, mayor seguridad a los profesionales, además de garantizar actualizaciones anuales de los listados". Por ejemplo, una enfermera que en 2025 hizo nuevos cursos o incluso superaba un examen de oposición, no tenía la certeza de que se valoraran y esos nuevos puntos tardaban entre dos y tres años en incorporarse a los listados. Ahora, los méritos que se incorporan a la bolsa se valoran de forma homogénea y coherente, evitando largas esperas y situaciones de incertidumbre.

Estos méritos tampoco caducan, ni deben presentarse reiteradamente, ya que se conservan y pueden reutilizarse para otros procedimientos, como la participación en la OEP o en la carrera profesional, lo que supone un importante avance hacia una gestión más eficiente y digitalizada de los recursos humanos del SAS. Por ejemplo, un TCAE no tiene que volver a subir su título o contratos antiguos si, además de inscribirse en bolsa quiere presentarse a una OEP, o incluso cuando supere el proceso selectivo, para su progresión en la carrera profesional.

Además, "todo el esfuerzo realizado por los profesionales en los procesos selectivos va a contar", ya que el nuevo sistema valora las calificaciones obtenidas en las OEP, incluso cuando no se consigue plaza. Se incentiva así la participación, reconociendo el mérito y la preparación de quienes aspiran a un empleo estable en el sistema sanitario público andaluz. Otra de las novedades relevantes es la "regulación clara" del uso del censo y de las bolsas extraordinarias para hacer frente a la escasez estructural de profesionales. Con el anterior sistema, si un centro necesitaba una enfermera y agotaba las personas disponibles en bolsa, tenía que publicar una convocatoria específica cuya tramitación y resolución podía tardar meses.

Entre las novedades que aporta este nuevo modelo, la Junta ha destacado que los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán automáticamente en bolsa una vez finalizada su residencia. Se permitirá la inscripción anticipada durante el último año de residencia, facilitando así una planificación más eficaz de la cobertura asistencial, especialmente en periodos críticos como el verano. El nuevo acuerdo introduce una bolsa "única, abierta y permanentemente actualizable, con reglas comunes y conocidas para todos los profesionales". "Cada profesional sabe dónde está, por qué está ahí y qué puede hacer para mejorar su posición", ha destacado el SAS, que ha puesto en valor la previsibilidad y la equidad del nuevo modelo.

El pacto incorpora, además, medidas específicas de protección para personas en situaciones especialmente delicadas, como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad. Por primera vez, se regula que se determinen los puestos que están adaptados, garantizándose alcanzar al menos el 2%. Antes un celador con discapacidad intelectual podía ser seleccionado para un puesto que no podía ser adaptado, por lo que en muchos casos renunciaba y perdía la oportunidad de ser seleccionado para otro puesto que sí lo estaba.