El Teatro Central acoge en Sevilla este fin de semana actuaciones de la coreógrafa Luz Arcas y el músico Abraham Boba

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central acoge el próximo fin de semana en Sevilla dos propuestas escénicas de danza contemporánea y performance. Por un lado, la coreógrafa y bailarina Luz Arcas presenta 'Tierras raras' el viernes y el sábado a las 20,30 horas. Por otro, el músico y escritor Abraham Boba ofrece la performance '163 centímetros' en una única función el sábado 7, a las 19,00 horas, en la Sala Manuel Llanes.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la coreógrafa, dramaturga, directora y bailarina Luz Arcas invita en 'Tierras raras' a "la reflexión y al asombro". La obra se adentra en "lo valioso y lo escaso, en aquello que suele pasar desapercibido y que, sin embargo, resulta esencial para la vida". A través de un lenguaje coreográfico y una puesta en escena "de gran potencia evocadora", Arcas propone un viaje introspectivo, una búsqueda de la esencia en un mundo cada vez más complejo.

'Tierras raras' reflexiona, según la mencionada nota de prensa, sobre la relación entre belleza, destrucción y progreso tecnológico mediante un diálogo constante entre cuerpo, espacio y música. En su investigación coreográfica, Arcas contrapone el 'cuerpo jondo', arraigado en la memoria y el pasado colectivo, con el 'cuerpo raro', que se disuelve, se desborda y se proyecta hacia un futuro no corporal, pero todavía vivo.

Por su parte, el músico, escritor y rostro visible de la banda León Benavente, Abraham Boba, propone una performance en la que texto, imagen y música se "entrelazan en un formato íntimo e inesperado". Titulada como su libro homónimo, '163 centímetros' se presenta el sábado 7, a las 19,00 horas, en la Sala Manuel Llanes.

Según la Junta, '163 centímetros' es un viaje "poético y autobiográfico" en el que se combinan distintas disciplinas escénicas. "Con Boba como único intérprete en escena, la pieza dialoga con imágenes proyectadas que le permiten transformarse en las personas que fue en el pasado --o que nunca llegó a ser--, pero con las que comparte la experiencia de habitar un cuerpo de baja estatura", ha apostillado.

Para acompañar los textos, el artista ha contado con la colaboración de la fotógrafa y filmmaker asturiana Sara Condado, responsable de un montaje vivo y rítmico construido a partir de vídeos familiares de hace décadas e imágenes grabadas para esta ocasión.

La programación de febrero continuará el 13 y el 14 con Nina Laisné, François Chaignaud, Nadia Larcher y el estreno en España de 'Último helecho'. Los días 20 y 21, el espacio de la Consejería de Cultura y Deporte contará de nuevo con doble programación. De un lado, la Sala Manuel Llanes acogerá el primer trabajo escrito, dirigido e interpretado por Oriol Pla, 'Travy'.

Por otro lado, la sala A recibe a Miet Warlop con la obra de indisciplina 'One song. Histoire(s) du théâtre IV'. El mes acaba el fin de semana del 27 y el 28 con el estreno absoluto del primer trabajo en conjunto de Yinka Esi Graves y Poliana Lima, 'A Place to Dance'; y en la sala A, Miguel Del Arco, Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze presentarán 'La Patética'.