Tres médicos del Hospital Macarena de Sevilla, en el ranking nacional 2025 de los profesionales mejor valorados

Los tres médicos del Hospital Macarena que figuran en el ranking nacional 2025 de los profesionales mejor valorados. - HUVM

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres profesionales médicos del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se encuentran en el ranking de mejores especialistas que cada año elabora el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). Los profesionales que se posicionan en este listado son el jefe de sección de Aparato Digestivo, Federico Argüelles, y los jefes de servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Salvador Morales, y Otorrinolaringología, Serafín Sánchez.

El jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Macarena se posiciona en el primer puesto entre los profesionales de esta especialidad. Además, ya fue galardonado también como el mejor cirujano de España según la primera edición de los Premios Merco-OdS. Tanto Federico Argüelles como Serafín Sánchez se sitúan como finalistas entre los cinco mejores profesionales en sus especialidades, informa el centro hospitalario en una nota de prensa.

En esta undécima edición, se han realizado once evaluaciones y 60.164 encuestas a profesionales del ámbito sanitario --médicos, enfermeras, asociaciones de pacientes, informadores de la salud, gerentes de hospitales, gestores de enfermería, miembros de la administración pública sanitaria, responsables de farmacia hospitalaria y directivos de empresas farmacéuticas--. Junto a estas evaluaciones se ha realizado un análisis en el ámbito digital (Merco Digital), con más de 132.650 menciones y publicaciones analizadas.

El Hospital Macarena cuenta, además, con 13 especialidades reconocidas entre las mejor valoradas de Andalucía en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS). El centro hospitalario sevillano se mantiene como el tercer mejor hospital público andaluz y, dentro del ranking de los 100 mejores hospitales públicos de España, ocupa el puesto decimocuarto.

Estos reconocimientos posicionan al centro hospitalario entre los mejores del sector valorando no sólo la gestión realizada en base a su oferta asistencial, casuística, técnicas y procedimientos, resultados en gestión clínica, eficiencia en gestión de recursos, calidad y accesibilidad e innovación, sino también la percepción que tienen del Hospital Macarena otros profesionales del ámbito sanitario, empresas, asociaciones de pacientes e informadores de la salud.