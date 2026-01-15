Utrera (Sevilla) estrena este lunes una Oficina de Empleo "más moderna y accesible" para mejorar la atención presencial

1042943.1.260.149.20260115151749 La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, conversa con el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, en presencia del subdelegado del Gobierno, con ocasión de la visita a la nueva Oficina de Empleo en la localidad. - Rocío Ruz - Europa Press

La Junta destina más de 8,8 millones de euros en cuatro años a políticas de empleo en el municipio sevillano

UTRERA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha destinado más de 8,8 millones de euros a políticas de empleo en el municipio de Utrera (Sevilla) en los últimos cuatro años. Esta inversión ha permitido reforzar la modernización de infraestructuras, impulsar los incentivos a la contratación y potenciar la Formación Profesional para el Empleo (FPE) como herramienta clave para la mejora de la empleabilidad.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera, Rocío Blanco, durante su visita a la nueva Oficina de Empleo de la localidad, una actuación que forma parte del proceso de modernización de la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ha contado con una inversión superior a los 2,2 millones de euros, informa la Consejería en una nota de prensa.

Acompañada por el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez; el delegado del Gobierno andaluz, Ricardo Sánchez, y el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, la consejera ha recorrido las nuevas instalaciones, sitas en la calle Cayo Largo, número 3, "que vienen a dar respuesta al volumen de actividad que se presta en el municipio, donde en 2025 se ha registrado un total de 6.512 personas demandantes de empleo", ha destacado.

En este contexto, Blanco ha subrayado también el esfuerzo inversor realizado en materia de incentivos al empleo, que han alcanzado una concesión de más de seis millones de euros. Estas ayudas, canalizadas a través de entidades locales --Ayuntamiento de Utrera y empresas del municipio--, han permitido incentivar cerca de 1.850 contratos de trabajo.

Junto a ello, la titular de Empleo ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por la FPE como instrumento esencial para el acceso y la mejora en el mercado laboral. En este ámbito, Utrera ha recibido en los últimos cuatro años ayudas por valor de 561.800 euros, que han hecho posible la impartición de seis acciones formativas, con un total de 70 personas beneficiarias, de las que 45 han sido mujeres.

En este sentido, el paro registrado en Utrera se ha reducido un 29,8% entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, pasando de 6.850 a 4.808 personas desempleadas, lo que supone 2.042 personas menos en situación de desempleo. En el último año, el descenso ha sido del 8%, manteniéndose la cifra de paro por debajo de las 5.000 personas.

La consejera ha destacado asimismo el protagonismo femenino en esta evolución, ya que el 71,5% de las 723 personas más que están trabajando actualmente en Utrera respecto a 2023 son mujeres. No obstante, también ha matizado que el desempleo sigue teniendo un marcado componente femenino que supone más del 65% del total de personas paradas.

'OFICINA MÁS MODERNA Y ACCESIBLE'

En este contexto, la nueva oficina de Empleo de Utrera es una "pieza clave" para seguir consolidando esta evolución positiva, reforzar la intermediación laboral y acompañar tanto a personas desempleadas como a las empresas, tal como añade la nota de prensa.

Las nuevas instalaciones, "más modernas y accesibles", abrirá al público este lunes, cuenta con más de 1.200 metros cuadrados construidos, distribuidos en una sola planta para facilitar la accesibilidad y mejorar la atención al público.

Entre otras novedades, sus instalaciones ofrecen zonas de espera más amplias, áreas para la atención individualizada y aulas destinadas a acciones formativas y de orientación laboral, que facilitarán una atención de mayor calidad.

El centro está equipado, además, con los recursos digitales y telemáticos que el SAE ha ido implantando en los últimos años para agilizar los procedimientos y mejorar la atención a la ciudadanía. Solo en 2025 se han gestionado 9.389 citas previas, el 60% de ellas a través de canales telemáticos; cerca de 30.000 renovaciones de la demanda de empleo, realizadas casi en su totalidad por medios digitales, con un uso próximo al 98%; y 19.200 reinscripciones, más del 90% tramitadas también de forma electrónica.

APORTACIÓN ESTATAL DE MÁS DE MEDIO MILLÓN

La nueva oficina de empleo de Utrera ha contado con una aportación del Gobierno de España de más de medio millón de euros para su renovación integral, "reafirmando así su compromiso con la mejora de los servicios públicos tanto en el municipio como en su área de influencia, puesto que además de para Utrera presta servicio para los vecinos y vecinas del Coronil y de los Molares", como ha apuntado el subdelegado del Gobierno.

Estas nuevas dependencias comenzarán a prestar servicios a partir del lunes 19 de enero y ofrecerán unas instalaciones "modernas y adaptadas a las necesidades actuales, mejorando tanto la atención presencial como la digital". Esta apuesta por la modernización, ha añadido Toscano, se justifica por la relevancia del trabajo que se desarrolla en esta oficina, "donde solo en 2025 se atendieron a casi 15.000 personas presencialmente y se gestionaron una media mensual de más de 3.800 beneficiarios de prestaciones por desempleo, resolviéndose además más de 1.200 solicitudes online".