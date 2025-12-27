Una veintena de talleres, juegos, cinefórum o villancicos en los centros de acogida para víctimas de violencia de género

Una actividad del programa 'Vacacionantes'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha organizado una veintena de actividades para los hijos que viven junto a sus madres en los centros de acogida para víctimas de violencia de género en Andalucía. Esta nueva edición del programa 'Vacacionantes', que se celebra desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero, incluye talleres, juegos en familia, cine y villancicos, entre otros.

Según ha detallado la Administración autonómica en una nota, el programa forma parte del proceso de recuperación de los menores que residen en los centros de acogida del IAM "frente a las secuelas de las experiencias tan traumáticas que han tenido que vivir". Así, uno de los objetivos principales de esta actuación es favorecer su vuelta a la cotidianeidad, tanto desde el ámbito educativo como social y afectivo, en el más breve espacio de tiempo.

Esta iniciativa se lleva a cabo a través de diversas actividades que impulsa un equipo multidisciplinar, en el que los monitores tienen un "papel fundamental". Este programa se desarrolla durante los períodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano en toda la red integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género en Andalucía. Esta red está conformada por los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados y se ofrece una asistencia integral que incluye atención psicológica, sociolaboral y asesoramiento jurídico para contribuir a la recuperación de las víctimas de violencia de género.

En contexto, en el primer semestre de 2025 en estos centros han ingresado un total de 731 mujeres víctimas de violencia de género, lo supone un aumento de casi el 8 por ciento con respecto al mismo a 2024. Asimismo, se ha acogido a 489 menores que acompañan a sus madres.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que "este programa tiene especial importancia para la población infantil y juvenil acogida, ya que es un espacio para crear, divertirse, aprender, compartir y conocer su nueva ciudad".

Al hilo, López ha destacado "el compromiso del Gobierno andaluz con los centros de acogida para víctimas de violencia de género". Así, ha remarcado que "el presupuesto de estos centros se ha incrementado un 72 por ciento desde 2018 y el personal ha aumentado un 27 por ciento".

Además, ha apostillado que "se han creado nuevos servicios, como el traslado y acompañamiento de las personas usuarias, así como la nueva cobertura de necesidades básicas físicas, emocionales y sociales".

En concreto, la veintena de actuaciones programadas esta Navidad se dividen en cuatro grupos, tales como creativas, educativas, deportivas/cooperativas y lúdicas. Las actividades creativas ofrecen la posibilidad de profundizar en el conocimiento de la realidad, explorándola, aprendiendo a expresarse, especialmente a través de talleres de felicitaciones navideñas, de reciclaje, así como del amiga y amigo invisible, con regalos elaborados por las propias personas acogidas.

En el bloque educativo se fomenta el aprendizaje y el desarrollo "de la expresión de sentimientos con la animación a la lectura como eje central". Para ello, existen clubes de lectura, talleres de repaso escolar y hábitos de vida saludable. Con respecto a las actuaciones deportivas y de cooperación se busca potenciar el desarrollo psicomotriz, además de "promover la participación igualitaria de las personas acogidas". En este apartado destacan el yoga en familia, el árbol de los buenos deseos o los juegos deportivos.

Finalmente, las iniciativas lúdicas proporcionan ocasiones de diversión a las familias a la vez que fomentan el conocimiento del nuevo lugar de residencia, la valoración del patrimonio cultural y su relación con la historia de la ciudad, destacando las visitas a los Belenes, a espacios culturales y el cinefórum navideño.