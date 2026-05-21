El Virgen Macarena renueva en Sevilla su Unidad de Endoscopia con tecnología avanzada de imagen diagnóstica

Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Universitario Virgen Macarena - JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha renovado su equipamiento tecnológico para incorporar los sistemas más avanzados de imagen endoscópica, en aras de permitir "un estudio más profundo de estructuras toracoabdominales y facilitar la aplicación de las opciones terapéuticas".
Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la renovación de estos equipamientos ha supuesto la modernización integral del área y ha permitido la incorporación de nuevos endoscopios, procesadores de última generación y tecnologías de imagen de alta definición que permiten una visualización más precisa y detallada de la mucosa digestiva.
Estas mejoras "permiten optimizar la capacidad diagnóstica, facilitan la detección precoz de lesiones y aumentan la seguridad y eficacia de los procedimientos terapéuticos".
Entre los equipamientos adquiridos se encuentran videogastroscopios diagnósticos y terapéuticos tanto para pacientes adultos como para pediátricos, videocolonoscopios diagnósticos y terapéuticos, enteroscopios, duodenovideoscopios, ecógrafos para la realización de ecoendoscopias e instrumental quirúrgico de última generación, entre otros.