El Virgen del Rocío consolida en Sevilla un programa de transición para adolescentes con enfermedades reumáticas

Programa de atención para adolescentes con enfermedades reumáticas en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) ha remarcado que desde el año 2018 facilita la transición de más de 70 adolescentes al año con enfermedades reumáticas de inicio pediátrico, una actuación de acompañamiento que llevan a cabo los servicios de Reumatología Pediátrica y de Reumatología de Adultos del hospital.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha remarcado que además fue designado CSUR (Centro, Servicio y Unidad de Referencia del Sistema Nacional de Salud) de Enfermedades Autoinflamatorias de niños y adultos en 2021 y que cuenta, desde hace dos años, con una consulta específica de transición coordinada entre los servicios de Reumatología Pediátrica y Medicina Interna.

En ella se atienden anualmente a alrededor de 30 niños y adolescentes con enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes sistémicas que requieren un seguimiento altamente especializado.

Actualmente en Andalucía el pediatra es el responsable de atender al niño desde el nacimiento hasta los 14 años, si bien esta edad se amplía generalmente en los pacientes con enfermedades crónicas en la atención hospitalaria.

La transición, según la Junta, es "un proceso que debe ser planificado, gradual y coordinado, durante el cual los adolescentes aprenden a entender su enfermedad, a responsabilizarse de su condición física y asumir un papel más activo y resolutivo en su autocuidado".

En el proceso deben participar todos los especialistas que atienden al paciente, por este motivo es de especial importancia que los profesionales reciban formación específica para atenderlos en este momento vital tan complicado.

Por su parte, en este mes de junio, el Hospital Virgen del Rocío ha celebrado una jornada multidisciplinar dedicada a mejorar la atención a los adolescentes con enfermedades crónicas durante el proceso de transición desde la atención pediátrica a los servicios de adultos.

El encuentro, organizado conjuntamente por las unidades de Reumatología Pediátrica y Medicina Interna en el marco del CSUR de Enfermedades Autoinflamatorias, ha reunido a profesionales médicos de diferentes especialidades médicas pediátricas y de adultos, así como a profesionales de Enfermería, Psicología y Psiquiatría.

Durante el encuentro se abordaron aspectos clínicos y organizativos relacionados con este proceso. Se abordaron temas como la salud mental, la sexualidad o las adicciones.

Los participantes coincidieron en destacar la importancia de la comunicación fluida entre profesionales de distintas especialidades y niveles asistenciales para garantizar la continuidad de los cuidados y evitar pérdidas de seguimiento durante una etapa especialmente vulnerable para los pacientes.

Asimismo, este encuentro ha abierto nuevas vías de colaboración entre los distintos servicios y profesionales implicados en la atención de pacientes con enfermedades crónicas, y en muchas ocasiones poco frecuentes, que cada vez son más complejas.