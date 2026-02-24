Bolaños afea el archivo de expedientes a jueces que criticaron a Sánchez y Montero: "El corporativismo es perjudicial"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante un coloquio con motivo de la publicación del libro ‘Sobre el imperio de la ley’, del presidente de la World Jurist Association y de la World Law Foundation, Javier - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afeado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar los expedientes disciplinarios abiertos a los jueces Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara por sus críticas al presidente Pedro Sánchez y la eurodiputada de Podemos Irene Montero. "El corporativismo es muy perjudicial para la imagen de la Justicia", ha afirmado.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Bolaños ha lamentado "la decisión del grupo conservador del CGPJ de dejar impunes estos insultos". "La mayoría de jueces estarán avergonzados por estos comportamientos y esta decisión", ha añadido.

El CGPJ ha decidido archivar este martes el expediente disciplinario abierto al magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por una posible falta grave de desconsideración tras sus palabras en un foro de debate sobre Montero y la ley del 'solo sí es sí'.

"De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir, a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es consentimiento. Y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás", dijo el juez Velasco.

Asimismo, la Comisión Disciplinaria ha archivado el expediente disciplinario incoado al magistrado Manuel Ruiz de Lara por publicaciones en la red social 'X' en las que acusaba de "golpismo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se refería como "Barbigoña" a su esposa, Begoña Gómez.

Este lunes, Bolaños ya apuntó durante un coloquio al "corporativismo" que, a su juicio, hay en el Consejo General del Poder Judicial al presentarse "15.000 quejas al año" contra jueces, ya que "el porcentaje de sanciones por comportamientos irregulares está por debajo del 0,19%". "Yo creo que este corporativismo mal entendido por parte del Consejo General de Poder Judicial hace daño al buen nombre de la justicia en nuestro país", sostuvo.