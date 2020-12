Brexit.- Picardo no ve relación entre el bloqueo de camioneros y la negociación del Brexit: "No ha sido más que una coincidencia"

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha asegurado este miércoles que no ve relación entre el bloqueo de transportistas en el Canal de la Mancha con la negociación del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea y ha insistido en que "no ha sido más que una coincidencia" en el "último momento" con el previsible acuerdo para la salida de este país de la Unión Europea.

En una entrevista en el programa 'La noche en 24 horas' de TVE, recogida por Europa Press, el dirigente gibraltareño ha señalado que el atasco se debe a "imágenes desafortunadas" provocadas por el coronavirus y ha recordado que para el Brexit "no hay vacuna", solo "acuerdo" en una negociación que "estaba avanzada", en la que solo quedan por tratar asuntos relacionados con la competitividad y la pesca.

En este sentido, ha subrayado que la relación entre ambos temas se debe a una "coyuntura donde los medios" quieren intentar creer que eso es la "realidad" y ha descartado que sea "un ensayo general de las peores predicciones del Brexit". "No creo que haya sido más que una coincidencia, desafortunadamente", ha avisado, para después insistir en que la negociación "tiene que acabar".

De este modo, Picardo ha afirmado que es "una buena noticia" para Reino Unido y los estados miembros de la UE "que haya un acuerdo" y ha deseado que "se declare oficialmente a nivel político" para que pueda ser ratificado por los Parlamentos nacionales. Así, ha explicado que "se está intentando pactar un principio de acuerdo" sobre Gibraltar, que espera que se anuncie en paralelo.

GIBRALTAR NO ES PARAÍSO FISCAL

Por otro lado, el ministro principal de Gibraltar ha negado que el Peñón sea un paraíso fiscal y ha asegurado que le ha "alentado" escuchar al líder del Partido Popular, Pablo Casado, defender el régimen fiscal de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha recordado que el líder de los populares defendió la posibilidad de que pueda haber modelos fiscales diferentes sin que ello suponga que se pueda hablar de un paraíso fiscal y ha recalcado que el número de empresas que haya en un territorio tampoco influye en ello.

"He estado siguiendo el debate, incluso en España, sobre si Madrid es un paraíso fiscal o no y me ha alentado por ejemplo escuchar al señor Casado decir que tiene un sistema fiscal diferente del resto de España y que eso no lo convierte en un paraíso fiscal", ha argumentado.

En esta línea, ha subrayado que Gibraltar cuenta con un sistema fiscal "diferente" al de otros países y ha pedido olvidar "perjuicios" y falsas realidades y fijarse en la fiscalidad en vez de en el número de empresas asentadas en el territorio de un país.

"El número de empresas o sociedades no es lo que determina si un país es un paraíso fiscal", ha asegurado Picardo, que ha defendido que Gibraltar cuenta con "un sistema regulador que es muy práctico, un sistema anglosajón de transmitir acciones y un sistema legal muy ágil", lo que hace que sea "atractivo iniciar un negocio".

Por último, Picardo ha recordado las palabras del jefe del Ejecutivo , Pedro Sánchez, para buscar acuerdos con España más allá de la "soberanía" como en Schengen, en relación al movimiento, para que la vida de las personas que viven en Gibraltar sea "más fácil" y "ágil que ahora".