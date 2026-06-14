Brexit.- VÍDEO: El Acuerdo sobre Gibraltar, a falta de la firma para su entrada en vigor provisional en un mes

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). La Unión Europea y Reino Unido han alcanzado este miércoles un acuerdo político con el que poner fin a los cinco - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID/BRUSELAS 14 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Diez años después de que los británicos respaldaran el 'Brexit' y tras casi cinco años de negociación, el Acuerdo sobre Gibraltar que regirá la relación de esta colonia con la UE entrará en vigor de forma provisional el próximo 15 de julio y se materializará entonces uno de los momentos más esperados: el derribo de la Verja.

Para que esto pueda ocurrir, previamente Bruselas y Londres tienen que proceder a la firma del acuerdo, que tendrá lugar en la capital europea en una fecha aún por concretar, quedando el proceso de ratificación por parte de Reino Unido y de la UE para después. Será entonces, una vez completado, cuando se producirá la plena entrada en vigor.

El anuncio del acuerdo político se produjo hace justo un año, el 11 de junio, pero hubo que esperar hasta el 17 de diciembre para que se cerrara el texto legal del mismo, que a su vez no se hizo público hasta el 26 de febrero, cuando se conocieron las más de 1.000 páginas que lo componen, incluidos anexos.

El texto aún está siendo sometido a una revisión legal para que pueda ser adoptado formalmente por el Consejo (gobiernos) con vistas a que pueda producirse la firma, un acto del que no se han querido adelantar por ahora detalles en cuanto a la fecha ni a los participantes, aunque todo parece apuntar en estos momentos a que no será al máximo nivel.

Tratándose de un acuerdo entre la UE y Reino Unido, la firma debería corresponder a ambas partes, si bien durante el proceso negociador España ha participado dentro del equipo negociador de la Comisión Europea mientras que Gibraltar ha hecho lo propio en el británico.

De hecho, cuando se anunció el acuerdo el año pasado, se hizo con una foto histórica del comisario europeo que ha llevado a cabo toda la negociación, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico entonces, David Lammy, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Aunque la voluntad inicialmente era que el tratado pudiera entrar en vigor provisionalmente el 10 de abril, cuando comenzó a aplicarse el nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) en las fronteras, finalmente no fue posible cumplir este plazo y se acordó la fecha del 15 de julio.

LOS PREPARATIVOS EN MARCHA

Mientras llega ese día, y se concreta la firma, tanto el Gobierno español como el gibraltareño han venido trabajando en los preparativos para que los controles que hasta la fecha que hasta ahora se realizaban en la Verja pasen a efectuarse en el aeropuerto de Gibraltar, donde tendrá que desplegarse la Policía Nacional española para realizar el control Schengen a quienes lleguen al Peñón.

En cuanto a la supresión física de la Verja, también se ha venido trabajando al respecto pero solo podrá materializarse plenamente a partir del 15 de julio, cuando comiencen a llevarse a cabo los controles de pasaporte en el aeropuerto. Precisamente, para coordinar estos esfuerzos se produjo el pasado 22 de abril un histórico encuentro en el Ministerio de Exteriores en Madrid entre Albares y Picardo.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Albares han expresado la intención de desplazarse a la zona para conmemorar de alguna manera este hito, sin por el momento se haya aclarado ni la fecha ni el formato elegido o si se prevé contar con representación gibraltareña e incluso británica.

PROCESO DE RATIFICACIÓN

Por lo que se refiere a la ratificación del texto, el proceso europeo prevé un doble aval: el del Consejo --que reúne a los 27-- y el del pleno del Parlamento Europeo, donde no debería haber problemas para que saliera adelante. En este caso no ha sido necesario también el visto bueno de los 27 parlamentos nacionales, lo que ralentizaría aún más la entrada en vigor definitiva.

Por parte británica, debe ser el Parlamento el que dé luz verde, una vez activado el proceso tras su aprobación por el Parlamento gibraltareño. El Gobierno británico aún no lo ha presentado a la Cámara de los Comunes, a falta de que se produzca primero la firma, y a priori debería superar este trámite sin sobresaltos, ya que los laboristas cuentan con una amplia mayoría.

Conforme a la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010, una vez que el tratado se presente en las cámaras, comienza un periodo de 21 días --no naturales, sino de sesión parlamentaria-- tras el que, si no hay un rechazo expreso, queda ratificado.

En caso de que la Cámara de los Comunes apruebe una resolución en contra de la ratificación, el Gobierno británico debe presentar una declaración explicando la importancia de que se ratifique dicho texto, abriéndose así un nuevo periodo de 21 días.

No obstante, pese a que los 'tories' dijeron que revisarían el tratado artículo por artículo nada parece indicar que vayan a rechazarlo, habida cuenta de que buena parte de la negociación, que arrancó en el otoño de 2021, se realizó cuando los conservadores aún estaban en el poder, tomando las riendas los laboristas tras las elecciones de julio de 2024.

En cuanto a la Cámara de los Lores, su opinión no es vinculante, lo que permite al Gobierno obviarla, argumentado por qué es importante la ratificación, validando así el tratado.

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