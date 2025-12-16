Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

-- 08.00 horas: En Bruselas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en la reunión ministerial previa preparatoria al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea; y a las 9.30 horas, atiende a los medios antes del Consejo.

-- 09.00 horas: En Madrid, Foro de la Nueva Comunicación con David Córdova, presidente y editor de Demócrata.es presentado por Fernando de Yarza, presidente de Henneo. En el Real Casino Gran Círculo de Madrid (C/Alcalá, 15).

-- 10.00 horas: Pleno en el Senado, con mociones consecuencia de interpelación sobre las medidas para frenar la precariedad vital y emocional de los jóvenes y moción sobre la protección del estado del bienestar y de los servicios públicos. En el Senado.

-- 10.00 horas: En Madrid, el Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO) presenta el informe Juego y Sociedad y Anuario 2025. En la sala de Bingos Canoe (Paseo de la Castellana, 93. Acceso por pasarela Moda Shopping).

-- 10.00 horas: En Madrid, la Universidad Nebrija presenta el "Informe I: Medios de Comunicación. Índice de Responsabilidad Mediática, elaborado por el Observatorio Nebrija-Presidentex de Transparencia y Responsabilidad Publicitaria (RESPUB)". En el salón de actos del campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales (C/ San Francisco de Sales, 48).

-- 10.00 horas: En Madrid, la AEMET presenta, en rueda de prensa telemática, el balance climático del otoño y la predicción estacional para el invierno, con el portavoz de AEMET, Rubén del Campo. Online.

-- 10.00 horas: En Madrid, Fundación Aspacia, junto a entidades aliadas y expertas de todo el país, presenta el Observatorio Judicial de Violencia Sexual en España. En el Ateneo de Madrid (C/Prado, 21).

-- 10.30 horas: En Madrid, Stop Accidentes hace balance de la evolución de la siniestralidad vial en España desde el año 2000 en su 25 aniversario. En la sede de la DGT (C/Josefa Valcárcel, 44) .

-- 10.30 horas: En Madrid, la Reina preside la reunión del Patronato de la entidad, acompañada por la directora general de Meta en España y Portugal, Irene Cano; el presidente de Fad Juventud, José Ignacio Goirigolzarri; y el resto de patronos de Fad Juventud. Tras la reunión, la Reina asistirá a un coloquio abierto a medios de comunicación titulado "Desafíos y retos de la seguridad digital para la adolescencia, infancia y juventud - Entornos Digitales Seguros", con Cristina Gutiérrez (INCIBE-CERT), Julio Albalad (INTEF) y Miguel Valle del Olmo (Representación Permanente de España ante la UE), moderado por el periodista Carlos Franganillo. En la sede de Meta (Pº Castellana, 35) .

-- 11.00 horas: En Madrid, entrega de los Premios Lidera 2025 y el Encuentro Anual de Voluntariado. En el Espacio Fundación Botín (C/ de Castelló, 18).

-- 11.30 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, clausuran una jornada sobre protección de menores en el entorno digital. (C/ Génova, 13)

-- 11.30 horas: En Madrid, Fundación Secretariado Gitano (FSG) presenta el barómetro "La mirada social hacia el pueblo gitano en España", realizado con 40dB. En el Club Matador (C/ Jorge Juan, 5).

-- 11.45 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, clausura la presentación de la campaña 'Puertas que abren historias', organizada por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF). Espacio Larra (C/ Larra, 14). A las 16.00 horas, se reúne con miembros del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica; y a las 17.00 horas, interviene en el Conservatorio Iberoamericano sobre Memoria Democrática 'Juventudes, Exilios, Derechos Humanos y Democracia'. Ministerio (C/ Marqués del Riscal, 16).

-- 12.00 horas: En Madrid, ASEAF lanza la campaña "España, haz tu magia", una iniciativa destinada a buscar una familia a los menores que viven en centros de acogida en España. En el Espacio Larra (C/Larra, 14).

-- 12.00 horas: Comisión de Juventud e Infancia con debate de proposiciones no de ley sobre igualdad de oportunidades de jóvenes gitanos, violencia sexual y aplicaciones de citas, trastornos del sueño y mejora de hábitos de sueño de la infancia y la adolescencia, familia numerosa y unidades con custodia compartida, derecho al juego, emprendimiento juvenil, acoso escolar y menores extranjeros no acompañados. En el Congreso.

- 12.00 horas: Entrega de la VII edición del Premio Josefina Carabias de Periodismo Parlamentario. En el Congreso.

-- 13.00 horas: En Madrid, RTVE presenta la programación navideña. NOTA: A las 12:00 horas, fotos (Salón Falla) y a las 13:00 horas, foto de familia y rueda de prensa (Hall Principal). En el Teatro Real (acceso Plaza de Oriente).

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con representantes de la Asociación de Medios de Información (AMI), en la sede del Ministerio (Cl. del Mármol, 2). A las 19.00 horas, asiste al acto 'España en libertad. 50 años'. Centro Cultural Gabriel Celaya, en San Fernando de Henares (Plaza Fernando VI).

-- 14.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne una reunión con organizaciones del Consejo de Participación de las Mujeres, en la sede del Ministerio (C. Alcalá, 37).

-- 18.00 horas: En Madrid, la Fundación Nebrija y la Universidad Nebrija, en colaboración con la Fundación Social Padre Ángel, celebrarán una jornada para promover un Día contra la Soledad No Deseada, en el campus de la Politécnica y Ciencias Sociales en Madrid-Princesa (C/ de Santa Cruz de Marcenado, 27).

-- 18.00 horas: En Madrid, la APM presenta el 'Informe Anual de la Profesión Periodística 2025'. En el salón de Actos de la APM (entrada por C/ de Claudio Coello, 98).

-- 20.00 horas: En Valencia, TELVA entrega los Premios a las Artes, las Ciencias y el Deporte. En el Palau de les Arts Reina Sofía (Av. Professor López Piñero, 1, Quatre Carreres).