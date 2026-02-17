(AM) Bruselas avala la entrada de AXA en la 'joint venture' de fibra de Vodafone y Telefónica por 500 millones

Archivo - Logo de Fiberpass, la empresa conjunta de fibra óptica entre Teléfonica y Vodafone España - FIBERPASS - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha dado luz verde a la entrada del grupo financiero francés AXA en FiberPass, la 'joint venture' de fibra de Vodafone España y Telefónica España, por un importe de 500 millones de euros.

Zegona ha indicado este martes en un comunicado que el pasado 13 de febrero la Comisión Europea confirmó que la compra por parte de AXA de una participación del 40% en FiberPass, anunciada el 24 de noviembre de 2025, "no está sujeta a los requisitos de notificación en virtud del reglamento de concentraciones y puede completarse".

La propietaria de Vodafone España ha señalado que se prevé que la operación se cierre antes de finales del próximo mes de marzo.

FiberPass inició sus operaciones en marzo de 2025 con una estructura accionarial compuesta por un 63% de Telefónica y un 37% de Vodafone España.

Actualmente, FiberPass cubre 3,7 millones de unidades inmobiliarias en toda España y ofrece servicios de fibra hasta el hogar (FTTH) de alta calidad a 1,4 millones de clientes de Vodafone España y Telefónica.

Vodafone España obtendrá unos ingresos iniciales de 400 millones de euros con esta transacción. Tras la inversión de AXA, la estructura accionarial de FiberPass quedará repartida entre Telefónica (55%), AXA (40%) y Vodafone España (5%).

De los ingresos obtenidos, 200 millones de euros se destinarán a financiar el programa de recompra de acciones anunciado el pasado 27 de noviembre, mientras que los 200 millones restantes se emplearán en reducir deuda, situando la deuda neta en unos 3.200 millones de euros al cierre del ejercicio fiscal, en marzo de 2026.

Esta operación refuerza el compromiso de Zegona con su objetivo de mantener un apalancamiento de entre 1,5 y 2 veces, y acelera la reducción de los costes financieros anuales totales.

"La inversión de AXA culmina la transformación de la estrategia de red fija de Vodafone España. La combinación de FiberPass y PremiumFiber garantizará el acceso a una red nacional de fibra de última generación, totalmente preparada para el futuro, en condiciones económicas atractivas", ha señalado el presidente y consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare.

O'Hare ha añadido que esta operación generará ingresos significativos que impulsarán la rentabilidad para los accionistas de Zegona mediante su programa de recompra de acciones, una reducción "sustancial" de la deuda neta y un avance en la disminución de los costes financieros anuales totales.

500 MILLONES DE EUROS

AXA IM Alts firmó el pasado mes de noviembre un acuerdo para adquirir a Vodafone España y Telefónica España el 40% de FiberPass, su 'joint venture' de fibra, por 500 millones de euros, según informaron Telefónica y el fondo británico Zegona en sendos comunicados.

En concreto, Telefónica ha vendido a AXA IM un 8% de FiberPass por 100 millones de euros, mientras que Vodafone España se ha desprendido de un 32% por 400 millones de euros.

AXA IM Alts, la entidad que ha pactado su entrada en FiberPass, está controlada por BNP Paribas AM Alts --que forma parte del grupo BNP Paribas-- desde julio de 2025.