Bruselas.- (AMP) Bélgica suspende el tráfico aéreo por huelga de controladores que obliga a cancelar más de 200 vuelos

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BRUSELAS 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una huelga sorpresa de los controladores aéreos en Bélgica ha obligado al cierre temporal de su tráfico aéreo a partir de las 14:00 horas de este martes, obligando a cancelar al menos 200 vuelos en el aeropuerto principal de Bruselas.

"Debido a una huelga espontánea de controladores aéreos, no hay tráfico aéreo posible en Bélgica entre las 14:00 y las 21:00 horas del martes 2 de junio", ha informado el aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, en un aviso difundido en su página web.

Por ello, la infraestructura avisa a los viajeros con billetes para vuelos entre las 14:00 y las 19:00 horas que se abstengan de desplazarse al aeropuerto porque "ningún vuelo saldrá o llegará" en esa franja.

Además, los vuelos programados entre las 19:00 y las 21:00 horas se retrasarán hasta después de las 21:00 horas, "si es posible", informa el aeropuerto, aunque pide a los pasajeros que comprueben el horario de salida actualizada de su vuelo con la compañía correspondiente.

Los controladores de la empresa que gestiona el espacio aéreo belga, Skeyes, comenzaron sus protestas en la noche del lunes sin previo aviso en los aeropuertos de Charleroi (50 kilómetros al sur de Bruselas) y de Lieja, con una acción que afectó a unos 80 vuelos entre comerciales y de mercancías.

Ryanair, aerolínea con mayor presencia en Charleroi, ha informado de que ha cancelado un centenar de vuelos entre los operados en ese aeropuerto y el de Bruselas, lo que estima que ha afectado a 20.000 pasajeros.

El sector protesta por la futura torre de control digital en construcción en el municipio de Namur y que está previsto que centralice la actividad de las torres de Lieja y Charleroi a partir de 2027.