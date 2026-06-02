Bruselas.- (AMP) Bruselas dará más margen fiscal a los Estados para afrontar el impacto de la crisis energética

Archivo - Monedas de euro sobre una bandera europea. - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

BRUSELAS 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea dará más margen fiscal a los Estados miembro para afrontar las consecuencias de la crisis energética, tras las peticiones planteadas en las últimas semanas por España e Italia para flexibilizar las normas presupuestarias europeas ante el encarecimiento de la energía.

Según han confirmado fuentes comunitarias a Europa Press, los países podrán solicitar una ampliación del alcance de la cláusula nacional de escape ya prevista para el gasto en defensa con el fin de incluir medidas destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y reforzar la seguridad energética europea.

Entre las actuaciones que podrán acogerse a esta flexibilidad figuran ayudas a hogares y empresas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, inversiones en redes eléctricas y almacenamiento de energía, medidas para acelerar la electrificación o actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y ampliar la capacidad de generación de energías limpias.

Las mismas fuentes insisten en que la medida no alterará las salvaguardas previstas para garantizar la sostenibilidad fiscal ni el límite máximo de flexibilidad ya autorizado, fijado en el equivalente al 1,5% del PIB, dentro del cual se habilitará un margen específico de hasta el 0,3% del PIB anual para medidas relacionadas con la energía durante 2026 y 2027.

La respuesta de Bruselas llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamara la pasada cumbre informal de líderes de la UE celebrada en abril un debate para facilitar la inversión en electrificación y energías renovables de forma similar a lo acordado para el gasto en defensa.

También la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intensificado en las últimas semanas la presión sobre Bruselas para que extienda a la energía el trato otorgado al gasto militar.

"No podemos decirles a los ciudadanos que el dinero es solo para defensa", defendió la dirigente italiana a finales de mayo, al reclamar que las inversiones necesarias para mitigar el impacto de la crisis energética queden amparadas por una mayor flexibilidad fiscal.