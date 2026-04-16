(AMP) Díaz rechaza obligar a teletrabajar para recortar costes como baraja pedir Bruselas

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de enero de 2023, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la participación d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que no es partidaria de que se obligue a teletrabajar y que esta opción debe ser voluntaria.

Así ha respondido Díaz en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntada por un documento que baraja aprobar Bruselas próximamente en el que plantea implantar un día de teletrabajo obligatorio para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.

"No soy partidaria de obligar a nadie a nada. Creo que el criterio es la voluntariedad", ha subrayado la ministra, que ha recordado que España ya dispone de una Ley de Teletrabajo, fruto del acuerdo en el diálogo social, que da la posibilidad a las empresas españolas de que recurran al trabajo a distancia, pero desde la voluntariedad.

"Es verdad que en todas las crisis, como en la gestión de la dana y las últimas recientes, siempre recordamos que el teletrabajo, o el trabajo a distancia, es una de las medidas", ha apuntado la ministra, que ha añadido que muchas de las "recomendaciones" que está trabajando Bruselas ya están desplegadas en España.

Además, ha asegurado que el impacto de la guerra en Irán en España no es el mismo que están sufriendo "muchos de los otros países de los Estados miembros en Europa.

Más tarde, durante su participación en el acto 'Conectando Cultura y Economía Social: bases para una agenda común' en Madrid, al ser preguntada por la cuestión, Yolanda Díaz ha reiterado que España "ha hecho los deberes" en materia de trabajo a distancia y aprobó "hace muchos años" una norma reguladora del trabajo a distancia, fruto del diálogo social y con acuerdo tripartito.

"Lo que hace Europa es una recomendación, pero sobre todo se la hace a Estados miembros que no cuentan con ninguna norma que regule esta materia", ha expuesto.

ANIMA A TRABAJADORES MIGRANTES IRREGULARES EN ABUSO LABORAL A DENUNCIAR

Por otro lado, la ministra de Trabajo ha animado a todos los trabajadores migrantes que se encuentren en el país, aunque su situación administrativa sea irregular y no hayan tramitado todavía el expediente de regulación, a denunciar si están sufriendo algún tipo de abuso en el trabajo porque "tienen derechos laborales".

"Si están sufriendo algún tipo de abuso laboral, por favor, que denuncien, porque muchas veces me dicen que no denuncian porque su situación administrativa no es regular y no acuden a los tribunales. (...) Si en sus puestos de trabajo se están vulnerando sus derechos salariales, de jornada, de tiempo de descanso, de prevención de riesgos, lo que sea, por favor, acudan a los tribunales", ha expuesto Díaz.

Así ha reaccionado al ser preguntada por la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes en Consejo de Ministros.