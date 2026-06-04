Bruselas.- Bruselas da un ultimátum a España para que castigue penalmente la elusión de sanciones de la UE contra Rusia

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha enviado este jueves un ultimátum de dos meses a España, Francia y Austria para que transpongan íntegramente la directiva que penaliza la violación de las sanciones de la Unión Europea, bajo la amenaza de denunciar a los tres países ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar sanciones económicas.

El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado --el paso previo a la vía judicial-- tras constatar que estos tres países siguen sin adaptar sus leyes nacionales a una directiva europea, a pesar de que el plazo límite expiró en mayo de 2025 y de que ya recibieron un primer expediente de aviso en julio del año pasado junto a otros 17 Estados miembros.

La directiva busca impedir el incumplimiento de las sanciones de la UE, incluidas las adoptadas tras la agresión rusa contra Ucrania. De esta forma, con la armonización del Derecho penal nacional se facilita la investigación y el enjuiciamiento de las infracciones de las sanciones de la UE en todos los Estados miembro, elevando la eficacia de las medidas.

Si las autoridades de España, Francia y Austria no notifican las medidas necesarias o no ofrecen una respuesta satisfactoria en el nuevo plazo de dos meses, Bruselas remitirá el caso directamente ante el alto tribunal europeo para exigir la imposición de multas financieras.