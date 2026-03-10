Bruselas reclama ante la ONU sistemas judiciales sensibles al género para garantizar la igualdad de mujeres y niñas

Archivo - La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. - XAVIER LEJEUNE - Archivo

BRUSELAS 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, ha reclamado que los sistemas de justicia sean sensibles al género y "trabajen para las mujeres", capacitando a jueces, abogados y policías para reconozcan la discriminación y la violencia contra las mujeres, esgrimiendo la necesidad de "combatir los estereotipos y prejuicios" que aún existen en las instituciones judiciales.

Así lo ha pedido en la 70ª sesión del Comité sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de Naciones Unidas, en la que ha sostenido que el acceso a la justicia "es la piedra angular de la igualdad de género", ya que es "lo que garantiza que cada mujer y niña pueda ser escuchada, protegida y tratada con dignidad".

Lahbib ha recordado la nueva Estrategia de Igualdad de Género presentada por la Comisión Europea, con la que, según su visión, se envió el mensaje de que el acceso a la justicia "debe ser una realidad" y que el compromiso de Bruselas con "la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU "se mantiene firme".

En este sentido, ha reivindicado que los sistemas de justicia "deben trabajar para las mujeres" porque el acceso a la justicia comienza "con un sistema que comprende las realidades de las mujeres" y que no pueda ignorar el género y la violencia que día tras día reciben las mujeres

"Esto implica capacitar a jueces, abogados y policías para que reconozcan la discriminación y la violencia de género", ha subrayado, animando también a reforzar los organismos de Igualdad para "dotarlos de los recursos y la autoridad necesarios para apoyar a las víctimas de discriminación". "Debemos combatir los estereotipos y prejuicios que aún existen en nuestras instituciones", ha añadido.

La comisaria de Igualdad también ha abogado por que los sistemas judiciales reflejen a sus sociedad, lo que implica "promover a las mujeres líderes y buscar el equilibrio de género en el liderazgo" de estas instituciones, ya que "la representación influye en los resultados".

PROTEGER LA VIOLENCIA EN INTERNET

Lahbib ha proseguido su intervención afirmando que la justicia debe proteger a las mujeres de la violencia, "tanto en Internet como fuera de él", ya que según los datos que maneja la Comisión "una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido violencia de género".

Así las cosas, ha recordado que Bruselas trabaja "estrechamente" con los Estados miembro para garantizar que las víctimas tengan acceso a asistencia jurídica y apoyo especializado, y que apoya a los países del bloque comunitario para reforzar las leyes contra la violencia sexual en toda Europa con un enfoque en el consentimiento.

Por último, la comisaria ha reivindicado que "la justicia pertenece a todas las mujeres y niñas, en toda su diversidad", por lo que se necesita "un enfoque global", motivo por el que la Unión Europea colabora con socios internacionales como la ONU a través de la iniciativa 'Spotlight', que "ya ha ayudado a prevenir la violencia contra más de 21 millones de mujeres y niñas en 26 países".

"La justicia es a la vez un escudo y una chispa. Un escudo porque protege a las mujeres y niñas de la violencia y la discriminación. Y una chispa porque les da el poder de construir su propio futuro. Juntos, asegurémonos de que cada mujer y niña tenga ambas cosas: un escudo fuerte y una chispa brillante", ha zanjado.