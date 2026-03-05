Bruselas reúne hoy por primera vez al panel que estudiará cómo limitar el acceso de menores a redes sociales

Archivo - Niño, ordenador, pornografía - RADOMIR JOVANOVIC/ ISTOCK - Archivo

BRUSELAS 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea reunirá este jueves por primera vez al panel de expertos creado para estudiar posibles nuevas medidas para proteger mejor a los menores europeos frente al riesgo de abusos en Internet, un reto para el que varios gobiernos --incluidos los de Francia y España-- defienden vetar el acceso de los menores a redes sociales y que Bruselas explora con cautela por las dificultades para aplicarlo a escala europea.

La primera cita estará presidida por la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y le seguirán más encuentros cuyo calendario no se ha fijado aún; con el objetivo final de presentar "recomendaciones" específicas al Colegio de Comisarios de aquí al verano, ha indicado el portavoz de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier.

La Unión Europea cuenta ya con legislación específica para regular el espacio digital, incluida la Ley de Servicios Digtales (DSA, por sus siglas en inglés) por la que Bruselas ha iniciado expedientes a grandes plataformas como TikTok o Instagram.

Tras los recientes anuncios de gobiernos como el de Francia, España o Austria respecto del desarrollo de leyes nacionales para fijar una edad mínima de edad para acceder a las redes sociales, el Ejecutivo comunitario ha aplaudido que cada vez sean más los Estados miembro que se suman a este tipo de iniciativas, si bien ha dejado claro que "no pueden imponer obligaciones adicionales (a las que ya impone la DSA) a las plataformas de muy gran tamaño, ya que esa es una prerrogativa de la Comisión Europea".

La Comisión Europea tiene en marcha un proyecto piloto con varios Estados miembro, entre ellos España, para contar con una plataforma a nivel europeo capaz de verificar la edad real del usuario que accede a redes sociales desde dispositivos móviles u otros y que ha estado meses a prueba para ajustar la tecnología a las especificidades de cada país.

La aplicación de verificación de edad de la Comisión debe estar disponible en las 'App Store' a partir de este mismo mes de marzo, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta final de año.

Para entonces, las plataformas deberán contar con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.

La presidenta de la Comisión Europea anunció el pasado septiembre ante el pleno de la Eurocámara que su Ejecutivo estaba estudiando cómo limitar el acceso a las redes sociales de los menores europeos, aunque se mostró prudente sobre cómo hacerlo y a partir de qué edad aplicarlo, hasta consultar con los gobiernos, organizaciones, expertos, familias y sociedad civil.

"Son los progenitores y no los algoritmos quienes deben educar a nuestros hijos", dijo entonces la conservadora alemana, quien apuntó que observaban con especial atención la experiencia puesta en práctica en Australia. La edad mínima para acceder a las plataformas, con todo, es una competencia nacional.