Bruselas.- El embajador británico coincide con Bruselas: "Es la hora de llegar a un acuerdo sobre Gibraltar"

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador británico en España, Alex Ellis, ha coincidido con el comisario europeo y negociador de la UE con Reino Unido, Maros Sefcovic, en que "es la hora" de que Londres y Bruselas cierren el acuerdo que regirá la relación entre los Veintisiete y Gibraltar tras el Brexit, subrayando el "deseo" compartido por ambas partes de alcanzar esta meta.

"No es fácil para todos pero es muy importante", ha subrayado Ellis, sin querer entrar en los detalles de cuáles serían los escollos que impiden cerrar el acuerdo más de tres años después de que arrancara la negociación entre Londres y Bruselas, que negocia en nombre de los Veintisiete.

El diplomático británico ha preferido poner el foco en la "dedicación" de todas las partes para que la negociación llegue a buen puerto y, tras hacerse eco de las declaraciones de Sefcovic, que tras reunirse el lunes con el ministro de Exteriores británico, David Lammy, y el martes con su homólogo español, José Manuel Albares, se ha mostrado de acuerdo con él.

"Es la hora de hacer el acuerdo", ha coincidido Ellis con el comisario europeo, quien apostó este martes por aprovechar el "impulso" de la primera cumbre entre la UE y Reino Unido del lunes --en la que no se trató el tema de Gibraltar-- para seguir avanzando hacia su consecución.

Ellis, que ha dicho no ser "ni optimista ni pesimista", ha incidido en que hay "determinación" por ambas partes y también "deseo y voluntad" de llegar a un acuerdo respetando siempre las posiciones respecto a la soberanía del Peñón que mantienen tanto Reino Unido como España.

Por otra parte, ha puesto en valor la importancia de la nueva etapa en la relación entre Londres y Bruselas que se abrió este lunes. "Tenemos que pasar página (del Brexit) y mirar hacia el futuro", ha sostenido en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

En este sentido, ha reconocido que el "motor" del nuevo acercamiento entre Reino Unido y la UE, aunque no el único, ha sido la defensa, ante la realidad de que la guerra ha vuelto a Europa y las nuevas amenazas que hay a la seguridad. "Todos los países europeos tenemos que estar más preparados para la guerra", ha advertido.

Al hilo, con respecto al actual debate en la OTAN respecto a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, Ellis ha sostenido que "el dinero en sí mismo no es suficiente". Lo que hace falta, ha añadido, es una mayor integración industrial y operacional" a nivel europeo. "Es imprescindible", ha recalcado.

Los grandes países europeos, como España y Reino Unido, "tenemos que trabajar más en conjunto" ahora que "Estados Unidos está saliendo de Europa en términos de defensa y seguridad", aunque no lo haga totalmente. "No podemos permitirnos el lujo de no trabajar más en conjunto", ha prevenido el embajador británico.