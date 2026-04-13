La estadounidense James K estrena 'Play' en el festival de electrónica Soundset Series en Condeduque

James K - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista estadounidense James K estrenará en Madrid este mes de abril, dentro del festival de música electrónica Soundset Series, su canción 'Play' en Contemporánea Condeduque, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de la capital, después de actuar en Londres, Bruselas y Praga.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, la productora, vocalista y 'performer' norteamericana trabaja habitando múltiples personajes que se entrelazan en una misma presencia escénica, combinando electrónca emocional, pop dislocado y paisajes sonoros propios de la escena experimental contemporánea, siempre sostenidos por "una sensibilidad vocal única".

James K ha publicado en sellos como AD 93, Incienso, PAN, iDEAL, Dial o UNO, además de dirigir el suyo propio, She Rocks, desde 2015. En 2023, lanzó 'Scorpio', una colaboración con Hoodie para AD 93 que entró en múltiples listas de fin de año. En 2024 consolidó su reconocimiento internacional con 'Blinkmoth (July Mix)', un himno trip-hop que alcanzó el número dos en la lista 'Best Tracks of 2024' de Resident Advisor, medio que la nombró productora del año.

Con su álbum de 2025 'Friend', James K se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la escena experimental contemporánea, desarrollando desde su debut en 2013 una trayectoria "impecable", actuando en los principales festivales de electrónica y agotando entradas en salas de ciudades de todo el mundo.

En 'Play', la estructura pop se combina con 'breaks' de 'jungle' y guitarras 'shoegaze' sin que ninguna de esas influencias domine a las demás, configurando un entramado preciso pero espontáneo al mismo tiempo, consolidando lo impredecible como uno de los pilares de su motor creativo, que se presenta fragmentado, íntimo, a veces oscuro y siempre "emocionalmente penetrante".