Esteban insiste en que está en camino "un cambio profundo" en Europa en el que Euskadi "debe encontrar su sitio"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, visita Bruselas - EAJ-PNV

BILBAO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha insistido este miércoles en que está en camino "un cambio profundo" en Europa en el que Euskadi "debe encontrar su sitio", después de que el ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, haya abogado por que la UE pase de ser "una confederación a una federación" para poder "sobrevivir" como actor político y económico en el nuevo orden mundial, y haya apostado por ceder soberanía de los estados a Bruselas.

Esteban, que se ha hecho eco de las palabras de Draghi, ha afirmado en las redes sociales que está "en camino" lo que unos pocos, como él, llevan diciendo hace tiempo. "Estamos a las puertas de un cambio profundo en Europa y Euskadi tiene que encontrar su sitio", ha asegurado.

Desde que accediera a la presidencia del EBB del PNV hará en marzo un año, ha sido una constante en sus intervenciones la idea de que la reconfiguración de Europa en el nuevo orden internacional es una "oportunidad" para Euskadi.

Por ello, defiende que Euskadi debe estar "más presente" que nunca en la UE para defender sus intereses y realizar su aportación "en la construcción" de esa nueva UE. "Tenemos que aportar sobre cómo queremos que se construya esa nueva Europa, cómo queremos que esté situada Euskadi, y cómo queremos que se produzcan las regulaciones, los pasos y las decisiones para que nuestra industria y, en definitiva, nuestra sociedad, salga beneficiada", afirmó días antes de realizar una visita oficial el 27 de enero a Bruselas.

Este fue, según anunció, uno de los numerosos viajes que pretende hacer a Europa, donde considera que los vascos "se juegan" su futuro. En la capital comunitaria, en la que mantuvo reuniones con comisarios y representantes políticos europeos para avanzar en "la agenda Euskadi-Europa", reiteró que la UE se encuentra en un momento "crucial", relevante también para Euskadi, al considerar que la política europea forma parte ya de la política interna. "Es el momento de creer en Europa y de crear Europa", apeló.

En su encuentros con representantes institucionales en Bruselas abordó cuestiones como la oficialidad del euskera, las conexiones ferroviarias con Europa, el rol de las regiones en el proyecto europeo con la creación de la Macrorregión Atlántica, y la política industrial y energética. "Cuando todo está por definir, es importante que hablemos sobre qué lugar y participación tendrán las regiones europeas", planteó.