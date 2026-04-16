La Feria del Libro de Murcia llega hasta el Parlamento Europeo en un encuentro literario - FERIA DEL LIBRO DE MURCIA

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Murcia participó este pasado miércoles en una actividad celebrada en la Biblioteca del Parlamento Europeo, en Bruselas, con motivo de la presentación de 'Fosca', la novela de la escritora Inma Pelegrín, distinguida con el Premio Lumen 2025.

El encuentro reunió a la autora con Jesús Boluda del Toro, director de la Feria del Libro de Murcia, y Teresa Iniesta, en representación del Instituto Cervantes, en una conversación centrada en la creación literaria, el valor de la cultura y la gestión de eventos culturales y literarios, según han informado desde la feria. La actividad fue organizada y moderada por Marcos Ros Semper, diputado en el Parlamento Europeo por el Grupo Socialista.

La participación de la Feria del Libro de Murcia en este acto se integra en la línea de expansión, difusión y presencia institucional que viene desarrollando su Dirección, con el objetivo de ampliar el alcance del proyecto, consolidar su posicionamiento como referente cultural y reforzar su interlocución con organismos, instituciones y públicos diversos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Esta acción se produce en el contexto de los actos vinculados a la conmemoración del Día Internacional del Libro, que se celebrará el próximo 23 de abril.

"La presencia de la Feria del Libro de Murcia en una institución como el Parlamento Europeo representa la proyección exterior, al situar la actividad cultural vinculada a Murcia en un espacio de máxima relevancia cultural, institucional y simbólica dentro del ámbito comunitario", han afirmado.

Esta participación responde a una voluntad expresa de "seguir generando contextos de visibilidad para la literatura, de tender puentes entre creación y ciudadanía, y de fortalecer la dimensión pública de la acción cultural" por parte de la feria.

Jesús Boluda del Toro ha subrayado que la presencia de la Feria del Libro de Murcia en este tipo de escenarios "responde a una necesidad de que la sociedad y la Administración entiendan que una feria del libro es una infraestructura cultural tan importante como una biblioteca o un museo".

"Es un evento que se postula como un servicio público, más allá de un motivo comercial; es un ágora, un lugar donde los ciudadanos ejercen su derecho a la cultura", ha señalado, añadiendo el papel de este evento para "consolidar la democratización de la lectura", puesto que "saca a los libros de los edificios y los lleva a la calle, mostrándolos a los ojos de la sociedad".

Además ha señalado "el efecto multiplicador de una Feria del libro, en las que no solo se venden libros, sino que se genera turismo cultural, dinamiza el comercio local y crea identidad de marca de ciudad".

DE MURCIA AL MUNDO

La presentación de 'Fosca' en la Biblioteca del Parlamento Europeo ha permitido, además, proyectar la obra de Inma Pelegrín en un marco de alta significación institucional, reforzando la visibilidad de una autora vinculada a Murcia y contribuyendo a situar la literatura en el centro de una conversación más amplia sobre cultura, sociedad y espacio público.

La presencia en Bruselas se incorpora así a una estrategia de trabajo que persigue, aparte de la consolidación de la Feria como gran cita cultural en la ciudad de Murcia, también muestra su proyección como instrumento de difusión, representación y conexión entre el ecosistema del libro y los grandes espacios de conversación pública.