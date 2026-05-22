El PP reclama a Bruselas que revise el rescate de la aerolínea Plus Ultra tras la imputación de Zapatero

Agentes de la Policía Nacional salen de las oficinas de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de Zapatero, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). La UDEF ha registrado la oficina del expresidente, así como otras oficinas relacionadas con é - Carlos Luján - Europa Press

BRUSELAS 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha reclamado este viernes a la Comisión Europea que revise las condiciones por las que el Gobierno concedió en 2021 una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, después de que el ya entonces expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya sido imputado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.

En una pregunta parlamentaria, la eurodiputada 'popular' y vicepresidenta del grupo PPE en la Eurocámara, Dolors Montserrat, insta al Ejecutivo comunitario a aclarar "si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a una aerolínea vinculada al entorno del régimen chavista" y si se vulneraron principios esenciales del Derecho de la Unión como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de las ayudas de Estado.

El rescate de Plus Ultra no fue examinado en su día por Bruselas porque el plan no necesitaba el visto bueno de los servicios comunitarios, al no alcanzar el umbral mínimo de 250 millones de euros que exige al Estado miembro notificar un plan.

Sin embargo, el apoyo recibido por la compañía procedía de un fondo de recapitalización (FASEE) autorizado el año anterior por la Comisión Europea para que España pudiera ayudar a las empresas más afectadas por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

En este contexto, Montserrat sostiene que "La Unión Europea no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia construidas alrededor de intereses políticos, opacidad y utilización indebida de recursos públicos".

Asimismo, la eurodiputada alerta de que la causa instruida por el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional cuenta con cooperación judicial internacional procedente de Francia y Suiza y se desarrolla en paralelo a investigaciones de autoridades estadounidenses sobre presuntas tramas financieras vinculadas al chavismo, lo que demuestra "la dimensión internacional y la enorme gravedad del caso".

Montserrat avisa de que es un "hecho gravísimo" que un expresidente del Gobierno sea investigado por presunta corrupción de fondos públicos y exige por ello una respuesta "inmediata de las instituciones europeas".

Del mismo modo, la política 'popular' defiende que este caso "confirma los años de corrupción que Pedro Sánchez intenta tapar permanentemente" y apunta otras investigaciones como las del exministro José Luis Ábalos o el exdirigente socialista Santos Cerdán.