Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 6 de diciembre

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump apoyará a los ultras para "corregir la trayectoria" de la UE"

-- "Los 'whatsapps' de la dana: "De confinar nada por favor. Calma""

EL MUNDO

-- "Trump aupará a los extremismos que 'corrijan el rumbo' de Europa"

-- "Un histórico y dos cenicientas contra España en el mundial".

ABC

-- "El PSOE lamenta en una nota interna "no haber arropado a las víctimas" de Salazar

-- "Clavijo amenaza al Gobierno por vetar a Canarias en la cumbre con Marruecos"

LA RAZÓN

-- "Sánchez "teme" a Salazar: lo sabe todo de sus primarias"

-- "Listas de espera para comprar casa en la periferia de las grandes ciudades"

LA VANGUARDIA

-- "Agricultura investiga un laboratorio como origen del brote de peste porcina"

-- "Netflix aspira a dominar la industria del cine con la compra de Warner Bros"