Sordo califica de "mito urbano" que Bruselas pueda penalizar a España por el acuerdo de pensiones sin la CEOE

Insiste en que, si hay bloqueo en reforma laboral, habrá una "intensa" movilización pero no es pesimista, y pide impulsar la agenda progresista

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de "humo" y "mito urbano" que Bruselas pueda penalizar a España por el "muy relevante" acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno y sindicatos, del que se ha desvinculado la CEOE.

Además, ha insistido en que, si hay un bloqueo en la reforma laboral, habrá un "intenso proceso de movilización" que irá 'in crescendo', pero no es pesimista. También ha destacado que si se impulsa la "agenda progresista, de recuperación de derechos y distribución de la riqueza, todavía hay muchos capítulos por ver en la deriva política que ha tomado España".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia recogida por Europa Press, Sordo ha explicado que, ante "la necesidad de derogar la reforma de pensiones del año 2013, que iba a conllevar recortes muy importantes en las pensiones futuras", se comprometieron a negociar un Índice de Equidad Intergeneracional, y CCOO advirtió de que "este no podía ser el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 llamado de otra manera".

El sindicato reclamó que se pasara de "la lógica del recorte a la de la mejora de los ingresos", que cree que se ha conseguido con el acuerdo de ayer. A su juicio, "se ha dejado atrás" la solución del recorte de la pensión media, para, "siendo conscientes de que va a haber un 50% más de personas pensionistas, tomar una batería de medidas que mejoren la estructura de ingresos de la Seguridad Social". "En ese sentido, se ha conseguido, lo que ocurre es que la CEOE se ha descolgado", ha añadido.

El líder sindical ha apuntado que la empresa será la que más pague porque las cotizaciones sociales "no dejan de ser una forma de salario diferido", y se incrementa en seis décimas "para volver a nutrir la caja de las pensiones, el llamado fondo de reserva, que durante la gestión de la última crisis, se vació en el entorno de unos 60.000 millones de euros.

Unai Sordo ha recordado que esto va acompañado "de otra serie de medidas", ya que "se han sacado de la caja de la Seguridad Social los denominados gastos impropios, se van a introducir recursos desde los Presupuestos Generales del Estado y se sube el Salario Mínimo Interprofesional".

DESTOPAR LAS BASES MÁXIMAS DE COTIZACIÓN

"Esperamos que en los próximos meses procedamos al destope de las bases máximas de cotización, de manera que, entre todas estas medidas y alguna más, como la cotización del régimen de trabajadores autónomos, se puedan recomponer la estructura de ingresos de la Seguridad Social y se lance una certidumbre a la población, que es, que si hay voluntad política, va a haber pensiones públicas suficientes, no solo ahora, sino en esos años, en los que van a jubilar las generaciones del 'Baby boom'", ha manifestado.

A su juicio, "es evidente que esto no es un cambio de nombre" porque se ha negociado "un factor diametralmente distinto al que había". "Si esto es llamar al factor de sostenibilidad de otra manera, que baje Dios y lo vea", ha manifestado.

LA UE

Además, ha considerado que es "humo, un mito urbano" que Bruselas pueda penalizar al Gobierno de España por dejar al margen a la CEOE. Asimismo, ha recordado que todos prefieren que los acuerdos sean tripartitos porque "dan más solidez", pero no son "un derecho de veto".

Sordo ha explicado que lo acordado ayer hay que incluirlo en el proyecto de Ley de Pensiones como una enmienda en el trámite parlamentario y, si esto es así, a finales de este año esta Ley "verá la luz y es perfectamente compatible con lo que el Estado español remitió a la Comisión Europea como objetivos para la recepción de los fondos de recuperación europeos, los famosos 700.000 millones de euros", ha indicado.

REFORMA LABORAL

El secretario general de CCOO ha recordado que hoy hay una reunión entre Gobierno, patronal y sindicatos porque este miércoles se insistirá en la reforma laboral, para lo que se "intercambian continuamente propuestas y contrapropuestas". Ahora, ha señalado que se habla del último documento del Ejecutivo que pretende avanzar "en la flexibilidad interna pactada".

"Es una negociación bastante compleja que tiene que ver la luz antes de fin de año. Espero que se recuperen buena parte de los derechos arrebatados en la última reforma laboral de 2012", ha subrayado.

Tras apuntar que CCOO huye de "debates nominalistas que se sustancian más en la vida política" sobre la derogación de la reforma laboral, ha señalado que lo importante es decir si puede haber "convenios de empresa que reduzcan los salarios de los convenios sectoriales". "Y para que un convenio de empresa no pueda pagar salarios de miseria por debajo de un convenio sectorial, hay que quitar ese artículo de la ley, y eso en mi pueblo se llama derogación", ha añadido.

En todo caso, ha advertido de que no supone que se conformen con derogar estos aspectos de la reforma laboral del año 2012 porque quieren introducir nuevas regulaciones porque hay que "modernizar el modelo laboral".

EL PP Y CASADO

Por ello, ha dicho que, más allá del "ruido político", se discute "la mejora de vida de las personas". "El PP y, en este caso Pablo Casado, sorprendentemente, ha hecho batalla de la bajada de las pensiones. Es que lo que está planteando ahora mismo, que es mantener el factor de sostenibilidad, supone una bajada del 23% de la pensión para la gente ahora tiene 18 años. Si alguien quiere concurrir a unas elecciones con ese planteamiento, está en su derecho y el resto en su derecho de denunciarlo", ha subrayado.

En todo caso, cree que la situación política en España "es muy crispada y ahora, aparentemente, está sometida a una cierta ola reaccionaria", algo que debe "reposarse".

A su juicio, si se es capaz de impulsar "esa agenda progresista, de recuperación de derechos y distribución de la renta y la riqueza, todavía hay muchos capítulos por ver en la deriva política que ha tomado España". "Y cuando toquen elecciones, ya se verá", ha dicho.

También ha mostrado su preocupación por el ascenso del IPC porque, aunque "es coyuntural", no deja de ser un incremento de precios sobre consumos básicos, "que afectan e impactan mucho en el bolsillo de las personas que menos tienen".

"Nuestra preocupación en este terreno es máxima y, por eso, estamos instando al Gobierno a que tomen medidas de intervención en mercados que determinan precios muy altos y que prácticamente son oligopolísticos, y por otro lado, proteger las rentas salariales a través de los convenios colectivos, continuar con la subida del salario mínimo interprofesional y haber derogado el índice de revalorización de las pensiones, el famoso 0,25%, para sustituirlo por una revalorización en función de como evolucione la inflación media en cada año", ha remarcado.

Para Unai Sordo, "si la inflación se mantiene en términos tan altos como este durante mucho tiempo, esto va a tener una repercusión importante en el incremento del gasto en pensiones y de otras partidas, y no deja de ser un problema que no se puede derivar a las personas pensionistas". Todo esto es fruto, en su opinión, de "las reformas de austeridad" que hay que "corregir en profundidad".

MOVILIZACIONES

Sordo ha afirmado que, si hay un bloqueo en las reformas pendientes, "y particularmente en la reforma laboral, va a haber un intenso proceso de movilización". "No lo descarto porque no tengo todas conmigo que esto vaya a llegar a buen puerto. No soy pesimista, porque yo creo que las cosas se van moviendo, y el acuerdo de las pensiones es muy relevante, pero, ante la posibilidad de que se bloqueara la reforma de la reforma laboral, contemplamos un calendario de movilización 'in crescendo'", ha avisado.