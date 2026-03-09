El TNC estrena 'Maria Magdalena' en catalán en el teatro KVS de Bruselas (Bélgica)

Archivo - Fragment de 'Maria Magdalena'. - TNC - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) estrenará en el teatro KVS de Bruselas (Bélgica) la obra 'Maria Magdalena', en catalán, con texto de Michael De Cock y dramaturgia de Carme Portaceli e Inés Boza.

El montaje, que se podrá ver el 11 y el 12 de marzo, es una coproducción de ambas instituciones que ya pasó por la Sala Gran del TNC, y es la tercera colaboración entre De Cock y Portaceli, informa el teatro catalán en un comunicado de este lunes.

Según los creadores, María Magdalena es "el símbolo de las mujeres borradas de la historia", y con la obra quieren otorgarle la relevancia que consideran que merece.

El elenco incluye a Alessandro Arcangeli, Clara Do, Gabriela Flores, Ariadna Gil, Míriam Moukhles, Ana Naqe, Romeu Runa, Laia Vallès y Anna Ycobalzeta, bajo la dirección de Portaceli.

Con esta iniciativa, el TNC quiere reforzar la proyección internacional de la creación contemporánea catalana, llevándola a "uno de los teatros más importantes de Bruselas".