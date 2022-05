Bruselas.- VÍDEO: Montero reitera el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal y con los objetivos de Bruselas

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reiterado este miércoles el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal y con los objetivos de Bruselas.

Durante la sesión de control al Gobierno y en respuesta a una pregunta del diputado del PP Víctor Valentín, Montero ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha recortado el déficit público en la historia, con una reducción de 3,31 puntos en 2021 respecto a 2020.

Además, Montero ha recordado a Valentín que ha sido el actual Ejecutivo el que sacó a España del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea "después de que los gobiernos del PP lo mantuvieran por encima del 3% de forma sistemática".

El diputado del PP, por su parte, ha acusado a la ministra de "fiar" la solución de los desequilibrios presupuestarios a la recaudación, "disparada a costa de los españoles que lo están pasando peor".

"Si bajara del coche oficial y repostara a 2 euros el litro de carburante o hiciera la compra sentiría en sus carnes el fracaso de sus políticas y la necesidad de aplicar las bajadas de impuestos que propone el PP", ha subrayado Valentín.

Montero le ha replicado que si el PP está a favor de bajar impuestos no entiende por qué votó en contra de la rebaja fiscal a la electricidad o de la bonificación al combustible.

"Lo hacen porque siguen la máxima de que cuanto peor le vaya España, mejor le va el PP y eso los españoles no se lo van a perdonar en las urnas", ha añadido Montero, que ha señalado que, con una guerra a las puertas de Europa, "lo mínimo que puede hacer un partido que aspira a gobernar es arrimar el hombro".

Valentín, por su lado, ha afirmado que el Gobierno no baja los impuestos "por soberbia" y ha criticado que no reduzca el gasto improductivo habiendo "margen" para ello.

"Las intituciones independientes de este país le están diciendo que si no reduce el déficit estructural, la deuda llegará pronto al 140%. El Banco de España le dijo la semana pasada que tiene que reducir los desequilibrios presupuestarios", ha espetado Valentín.

MONTERO PIDE AL PP QUE SE COMPROMETA A NO GOBERNAR CON VOX EN ANDALUCÍA

En el intercambio de acusaciones entre Montero y Valentín se han colado las próximas elecciones en Andalucía.

La ministra ha pedido al PP que sea "valiente" y "se comprometa" a no pactar en Andalucía "con un partido de extrema derecha que mantiene un discurso "guerracivilista", mientras que Valentín ha instado al Gobierno "a no pactar con los herederos de ETA".

Montero ha asegurado que el PP no puede comprometerse a no gobernar con Vox "porque no le importa entregar España a esa fuerza política".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/670866/1/montero-reitera...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06