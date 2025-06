Comisión Europea.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 12 de junio

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

1.- 09.00 horas: En Madrid, amChamSpain y Europa Press organizan la jornada 'Global Trends 2025. Spain: a new Industrial, Digital and Energy Power'. La inauguración correrá a cargo del ex vicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet; y el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet. En El Beatriz Madrid (C/ José Ortega y Gasset, 29).

2.- 09.15 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, abre la jornada conmemorativa de los 50 años del calendario común de vacunación en España.

3.- 10.00 horas: En Bilbao, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del País Vasco, Javier Hurtado Domínguez. A las 11.15 horas, interviene, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el acto 'Voces del desarrollo sostenible: la Agenda 2030 en los territorios'. A su llegada (10.50 horas), atienden a los medios.

4.- 10.00 horas: En Ginebra (Suiza), la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios antes del encuentro bilateral con su homólogo mexicano, el Secretario de Trabajo y Previsión Social Marath Bolaños. (Palacio de las Naciones. 4º piso, sala Bi 3-E4049-51); a las 18.30 horas interviene en la 113 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).

5.- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura la mesa redonda 'Europa: pasado, presente ¿y futuro?' por los 40 años de la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Cierra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres

6.- 11.00 horas: en Toledo, el arzobispo, Francisco Cerro Chaves, preside la Misa y Acto Centenario del Seminario Menor 'Santo Tomás de Villanueva' y posterior inauguración de la exposición conmemorativa 'Tú, ¡sígueme!', con la asistencia de la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, en Plaza de San Andrés, 4.

7.- 12.00 horas. Reportaje en Gibraltar.

8.- 12.00 horas: En Madrid, llamamiento público en favor de la Marcha Republicana que se celebra en Madrid el próximo domingo, 15 de junio.

9.- 12.00 horas: en Badajoz, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, asiste a la inauguración de la XVI Feria del Caballo y del Toro 'Ecuextre', en Ifeba.

10.- 12.00 horas.- En València, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se reúne con representantes de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit).

11.- 12.00 horas: En Madrid, BBVA Research presenta el último informe Situación España en una rueda de prensa presencial en Ciudad BBVA.

12.- 12.30 horas: Rueda de prensa del secr.gral.de Junts Jordi Turull por el 1º año de la Ley de Amnistía.

13.- 12.30 horas. Presentación de Trent Alexander-Arnold como jugador del Real Madrid.

14.- 13.00 horas. Recursos de la Bolsa de Madrid

