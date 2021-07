Comisión Europea.- Imagina un Bulevar denuncia ante la UE al Gobierno municipal por su gestión de la Estrategia DUSI

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa ciudadana Imagina un Bulevar ha presentado este martes ante la Comisión Europea una denuncia contra el Gobierno Municipal de Oviedo por incumplimiento de las condiciones que regulan la gestión de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 'Conectando Oviedo', financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con más de 10 millones de euros.

Según ha informado la plataforma, el recurso a la UE llega una vez que Imagina un Bulevar "ha visto rechazados sus ofrecimientos de colaboración" por el actual Ejecutivo local, formado por PP y Cs. Con esta denuncia persiguen que Bruselas revierta esta situación para que la financiación EDUSI "se invierta en la regeneración sostenible, integrada y participativa del Bulevar de Santullano".

El escrito se refiere a dos acuerdos de la Junta de Gobierno Municipal relativos a las licitaciones de dos contratos para la redacción de los proyectos de ampliación de la glorieta de la Cruz Roja y de una nueva pasarela peatonal sobre la antigua autopista de entrada a Oviedo, adoptados el 18 de mayo y el 10 de junio respectivamente.

En su comunicación, Imagina un Bulevar alega que estas decisiones "contravienen todos los principios de sostenibilidad de la movilidad urbana establecidos en la Agenda Urbana Europea", como la Carta de Leipzig de 2007 y la Declaración de Toledo de 2010, así como la normativa específica que regula la gestión de las EDUSI, "puesto que favorecen el aumento del tráfico en vehículo privado motorizado en Oviedo, y lo priorizan en detrimento de otros modos de transporte sostenible".

Han denunciado también como "esencialmente contraria a la regulación y objetivos de la EDUSI" la falta de un plan director para abordar la regeneración urbana de todo el tramo de la antigua autopista de manera integrada, frente a las actuaciones parciales y sin visión de conjunto que promueve el Gobierno Local.

"A día de hoy aún se desconoce la solución municipal para el tramo del Bulevar de Santullano entre la Plaza de la Cruz Roja y el viaducto Ángel Cañedo, lo cual impide saber si las obras fragmentadas que se desarrollen encajarán en el conjunto final, o deberán ser reformadas una vez finalizadas", argumentan.

Finalmente, Imagina un Bulevar puso en conocimiento de la Comisión Europea que la resolución de incrementar la fluidez del tráfico de entrada y salida a Oviedo mediante la ampliación de la Glorieta de la Cruz Roja y la creación de una nueva pasarela en Guillén Lafuerza fue adoptada por el Gobierno Local "sin abrir proceso de participación de ningún tipo, de manera que la ciudadanía ovetense ha sido privada de su derecho a tomar parte activa en la toma de decisiones que afectan a su entorno vital y a su calidad de vida".

El colectivo especifica en su escrito que el derecho a la participación activa reconocido por la Unión Europea no significa que el Gobierno Local de Oviedo, "no ejerza su legítima responsabilidad de llevar a cabo sus políticas municipales, pero sí que antes de adoptar sus decisiones, informe ampliamente, escuche las aspiraciones, necesidades y propuestas de la ciudadanía y, que en caso de no tenerlas en cuenta, motive adecuadamente su decisión".