Mónica García pide financiación comunitaria para la Ley de Medicamentos Críticos de la UE

La ministra de Salud, Mónica García, charla con su colega alemana, Nina Warken, minutos antes del comienzo de una reunión de ministros de Sanidad de la UE en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR / EUROPEAN COUNCIL

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado positivamente la posición del Consejo Europeo sobre la Ley de Medicamentos Críticos propuesta por la Comisión Europea; sin embargo, ha defendido una financiación fundamentalmente comunitaria y no basada principalmente en ayudas estatales.

"Las asimetrías en la capacidad financiera entre Estados miembros generarían desequilibrios competitivos y comprometerían la equidad sanitaria y la propia competitividad global de nuestra industria", ha explicado García en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea, que se ha celebrado este martes en Bruselas.

Tras ello, la ministra de Sanidad ha apostado por un enfoque financiero cohesionado, en línea con las recomendaciones del Informe Draghi, ya que, a su juicio, esto "garantizaría condiciones equitativas para todos".

"La próxima negociación del marco financiero plurianual es una oportunidad decisiva para establecer un marco de financiación europeo para la salud que trascienda la mera seguridad sanitaria y articule una estrategia integral de innovación, equidad y liderazgo tecnológico", ha añadido.

No obstante, García ha asegurado España está "firmemente comprometida" con el objetivo de construir una autonomía estratégica abierta que garantice la disponibilidad de medicamentos para todos los ciudadanos de la Unión Europea.

"Acogemos con especial satisfacción tanto la aplicación obligatoria de criterios de resiliencia, como la inclusión del principio de preferencia europea. Ambas medidas incorporan las flexibilidades necesarias que garantizan la seguridad del suministro y preservan el margen de maniobra de los órganos de contratación", ha agregado.

Asimismo, García ha valorado el enfoque adoptado respecto a los mecanismos voluntarios de compra conjunta de medicamentos que "respeta plenamente las competencias nacionales en esta materia". "Además, como país descentralizado, España requiere flexibilidad en la implementación de los programas nacionales de seguridad de suministro y en los criterios y principios de contratación para poder adaptarlos a nuestro modelo territorial", ha añadido.

En conclusión, García ha resaltado que España ve en esta ley una "oportunidad histórica" y que su éxito dependerá de que los Estados miembros sean capaces de construirla sobre la base de la cohesión y de la equidad. "Estamos comprometidos con el diálogo constructivo para hacer de esta ley un instrumento eficaz que beneficie a todos los ciudadanos europeos por igual", ha finalizado.