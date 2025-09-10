El PP insta a Von der Leyen a "llamar a capítulo" a Pedro Sánchez tras la apertura de juicio contra García Ortiz

La jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, durante su intervención durante el debate sobre el estado de la Unión Europea (SOTEU) celebrado en la sesión plenaria de Estrasburgo (Francia) en septiembre de 2025. - ALAIN ROLLAND / EUROPEAN PARLIAMENT

ESTRASBURGO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que "llame a capítulo" al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, después de que el Tribunal Supremo haya dictado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La también secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) ha hecho este llamamiento a la presidenta comunitaria durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Unión Europea (SOTEU), el primero que protagoniza Von del Leyen en esta legislatura.

Montserrat ha alertado de que además de trabajar por una "paz justa y duradera" porque "una caída de Ucrania sería el comienzo de la caída de Europa", la 'popular' ha avisado de que los 27 tienen también un "reto gigante" dentro de las fronteras europeas.

"La amenaza más grave está dentro. Es la tentación de acostumbrarnos a lo inaceptable. No puede tolerar que gobiernos como Eslovaquia, Eslovenia, Hungría o España atenten contra la libertad y el Estado de Derecho, ataquen al poder judicial o censuren a la prensa", ha subrayado Montserrat.

DEJAR DE MIRAR A OTRO LADO

En este contexto, ha insistido en que la UE no puede "mirar más hacia otro lado" después de que el Tribunal Supremo de España dictara ayer apertura de juicio contra el fiscal general "por trabajar al servicio del gobierno y revelar secretos para destruir a un rival político".

A juicio de la portavoz 'popular', esto "no tiene precendentes" y Europa debe "frenar definitivamente la deriva autocrática, también de Sánchez".

"Llame también a capítulo a Sánchez. Lo que define a Europa no son sus valores, es la forma en la que los protege. El Estado de Derecho no se proclama, se blinda con la misma determinación con la que defendemos nuestras fronteras. Y si permitimos que se pisoteen nuestros principios básicos, Europa habrá fracasado", ha alertado.