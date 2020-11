La UPNA se suma a la celebración de la Noche Europea de los Investigadores con una feria virtual científica

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA), junto a las universidades que integran el Grupo G-9 y Campus Iberus se suma este viernes, 27 de noviembre, a la celebración de la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, financiada por la Comisión Europea, en la que toman parte 370 ciudades europeas con un programa de más de un centenar de actividades.

En concreto, desde la UPNA se ha organizado una feria científica virtual a través de la cual se pueden conocer distintos proyectos de personal docente e investigador de la Universidad. Se repartirán un total de 50 premios, consistentes en lotes de material relacionado con la ciencia, a las personas que resuelvan los enigmas más rápido y correctamente.

MESA REDONDA SOBRE "FRACASOS CIENTÍFICOS"

De manera previa a la feria y como evento promovido por Campus Iberus, se ofrecerá una mesa redonda que podrá seguirse por el canal de Youtube de Cultura de la Universidad y de la cuenta de Facebook de Campus Iberus titulada 'Every failure is a step to progress (Historia de un experimento fallido)'. Moderada por el director de la Cátedra Laboral Kutxa de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad, Joaquín Sevilla Moróder, en ella se analizarán distintos "fracasos" científicos que llevaron a otros descubrimientos.

La Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, financiado por la Comisión Europea, se enmarca dentro de las Acciones Marie-Sklodowska-Curie (MSCA), una iniciativa para fomentar las carreras científicas en Europea que tiene como objetivos principales acercar la figura del personal investigador a la ciudadanía para dar a conocer su trabajo y los beneficios que este aporta a la sociedad, así como fomentar la elección de carreras científicas entre el estudiantado eliminando las barreras de género, ha informado la UPNA.