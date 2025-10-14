El Congreso volverá a abrir las puertas a los ciudadanos los próximos 12 y 13 de diciembre

Archivo - Asistentes toman fotografías del hemiciclo durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Congreso de los Diputados, a 1 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Las jornadas de Puertas Abiertas en el Congreso de los Diputados se organizan desde - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Congreso celebrará este año la trigésima edición de las Jornadas de Puertas Abiertas con motivo de los 47 años de la Constitución, que se celebra cada 6 de diciembre, pero en esta ocasión lo hará a posteriori, los días 12 y 13 de diciembre.

Según informaron fuentes parlamentarias, la Cámara ha decidido retrasar estas Jornadas a después de la celebración de la Carta Magna de 1978 para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, que tuvo lugar el 1 de enero de 1986.

La última vez que el Congreso abrió sus puertas a la ciudadanía fue los pasados 13 y 14 de junio, con motivo en esta ocasión del aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista.

LAS QUINTAS EN LO QUE VA DE LEGISLATURA

Y, como es habitual desde que lo instaurara el presidente 'popular' del Congreso Federico Trillo-Figueroa, también volverá a abrirse la Puerta de los Leones los días 12 y 13 de diciembre en la que es ya la trigésima edición de estas jornadas populares, la quinta en lo que va de legislatura.

Esos días, los ciudadanos que así lo deseen podrán acercarse al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para hacer un recorrido por sus instalaciones. Los primeros en llegar, como suele ser habitual, serán recibidos por la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol y el resto de los miembros de la Mesa y con los portavoces que quieran acercarse a saludarles.

Esta actividad se inauguró en 1997 a iniciativa del entonces presidente de la Cámara, Federico Trillo, para celebrar ese año el aniversario de la Constitución de 1978. Y una década después, en 2005 y 2006, fue el socialista Manuel Marín quien amplió las jornadas a junio para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes.

La también socialista Armengol quiso retomar esa segunda convocatoria de junio siendo la de este año las cuartas Jornadas de Puertas Abiertas celebradas en ese mes y las segundas de su mandato (las quintas si se cuentan las de diciembre).