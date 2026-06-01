esEUROPA.- Intervenidas en Loiu 4.600 cajetillas de tabaco ocultas en equipajes de tres pasajeros procedentes de Atenas

Tabaco ocupado en el Aeropuerto de Loiu - GUARDIA CIVIL

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dependencia funcional de Aduanas de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Loiu intervino el pasado 25 de mayo un total de 4.600 cajetillas de tabaco sin declarar ocultas en equipajes facturados de tres pasajeros procedentes de un vuelo de Atenas (Grecia), que manifestaron no tener mercancías que declarar.

Las actuaciones, bajo la dependencia funcional de Aduanas, se llevaron a cabo de forma independiente sobre tres viajeros que, al ser requeridos, manifestaron no tener mercancías que declarar, ha informado la Guardia Civil.

El tabaco aprehendido, valorado en 27.600 euros, quedó depositado en dependencias aduaneras a disposición de la autoridad competente, han explicado las mismas fuentes.