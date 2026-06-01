esEUROPA.- Intervenidos 19 animales de especies protegidas e invasoras en una vivienda de Gran Canaria

La Guardia Civil investiga la tenencia de 19 animales exóticos en una vivienda de Santa Brígida - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias para investigar a una persona por un presunto delito contra la flora y la fauna tras localizar e intervenir de forma cautelar 19 ejemplares vivos de diferentes especies protegidas y exóticas invasoras en una vivienda del municipio de Santa Brígida (Gran Canaria).

Según ha informado la Comandancia de Las Palmas, algunos de estos animales se encuentran incluidos en la normativa CITES y catalogados como especies exóticas invasoras en Canarias.

Los hechos han tenido lugar en el marco de la denominada 'Operación Leaks', cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) realizaron en el mes de abril un registro en dicho domicilio.

Durante la inspección, localizaron una habitación con diversos ejemplares de fauna exótica, principalmente reptiles y anfibios procedentes de distintas especies tropicales, que se mantenían en terrarios y recipientes de plástico.

Entre los animales intervenidos se encontraban iguanas, distintas especies de camaleones y de gecos, dragones barbudos y ranas tropicales.

Por su parte, un informe de ingreso emitido por la 'Fundación Neotrópico' ha confirmado que los 19 ejemplares carecían de microchip identificativo y el análisis taxonómico ha determinado la existencia de cinco ejemplares cuyo comercio está controlado: dos iguanas comunes, un camaleón pantera y dos camaleones de Jackson.

AL MENOS TRES PAREJAS REPRODUCTORAS

La investigación ha acreditado también la existencia de al menos tres parejas reproductoras entre las especies incautadas, entre ellas una hembra en estado de gestación. Esta circunstancia podría generar un riesgo para el equilibrio de la biodiversidad en caso de pérdida, escape o liberación en el medio natural. Además, dos de las iguanas comunes recuperadas están catalogadas como especies exóticas invasoras en Canarias.

Mientras, la vivienda donde se han encontrado los animales está ubicada dentro del Espacio Natural Protegido de Tafira. Por este motivo, la Guardia Civil ha comunicado las actuaciones a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para su valoración técnica y ambiental.

Las diligencias instruidas, que apuntan a presuntos delitos previstos en los artículos 333 y 334 del Código Penal, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.