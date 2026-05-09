España celebra al Día de Europa con 101 directivas pendientes de transponer y 92 infracciones con posible sanción

Edificio de la Comisión Europea, en Bruselas. - GOBIERNO DE NAVARRA

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

España llega este sábado, 9 de mayo, Día de Europa, con 101 directivas europeas pendientes de transponer a la legislación nacional, de las que 51 continúan en plazo y 50 ya han superado su fecha límite, según datos de noviembre de 2025 del Ministerio de Asuntos Exteriores recogidos en el informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

El informe señala además que España tiene pendientes de tramitar 52 iniciativas legislativas procedentes de las instituciones europeas y acumula 92 infracciones susceptibles de sanción, en su mayoría por no cumplir en plazo la incorporación de normativa europea.

En este contexto, la Comisión Europea envió el pasado 27 de marzo cartas de emplazamiento a España por no haber notificado la transposición de tres directivas cuyo plazo ya había expirado: la directiva ómnibus relativa al punto de acceso único europeo, la sexta Directiva sobre requisitos de capital y la directiva sobre pruebas electrónicas en procesos penales.

La primera de ellas tiene por objeto centralizar la información pública de las empresas para mejorar el acceso de los inversores, especialmente de las pequeñas empresas en los mercados de capitales más pequeños. La segunda busca reforzar la supervisión bancaria, armonizar las normas aplicables a las sucursales de terceros países e integrar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en los marcos prudenciales.

La tercera directiva permite a las autoridades de la Unión Europea obtener pruebas electrónicas de proveedores de servicios, incluidos aquellos con sede fuera de la UE, a través de representantes legales designados.

España dispone de dos meses para responder y completar la transposición, antes de que la Comisión pueda pasar a la siguiente fase del procedimiento de infracción mediante un dictamen motivado.

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que están trabajando en varias transposiciones atendiendo a las directrices de los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda. En concreto, se refirió a una enmienda del PSOE en el Congreso a un proyecto de ley para transponer una directivas sobre criptoactivos que permitiría trasladar al derecho nacional la del IVA franquiciado, que últimamente ha reclamado Junts al Gobierno para apoyarle en otras iniciativas.

EL 45% DE LAS LEYES DE 2025 TUVIERON ORIGEN EUROPEO

El último informe anual del Parlamento Europeo en España recoge que el 45% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en 2025 tuvieron origen europeo, es decir, transpusieron directivas, se adaptaron a reglamentos europeos o siguieron la línea legal marcada desde la Unión Europea. En total, Congreso y Senado aprobaron 29 leyes el pasado año, de las que 13 regularon aspectos marcados por las instituciones comunitarias.

De esas 13 normas, cinco transpusieron directivas europeas al ordenamiento jurídico español o se adaptaron a reglamentos comunitarios. Entre ellas figuran la ley sobre seguros de automóviles, la de seguridad aérea, el real decreto-ley sobre conciliación, la ley orgánica de eficiencia de la Justicia para proteger los intereses colectivos de los consumidores y la modificación del convenio con Navarra, que incluye el impuesto mínimo global del 15% para grandes grupos multinacionales.

Además, el Consejo de Ministros aprobó en 2025 un total de 48 reales decretos con origen europeo, normas infralegales que no requieren tramitación parlamentaria y que pueden transponer directivas o desarrollar aspectos incluidos en reglamentos europeos. Entre ellas figuran la actualización del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, la adaptación de la normativa española de calidad alimentaria para productos de desayuno, la revisión de la vida útil de los neumáticos y las nuevas regulaciones sobre el Documento Nacional de Identidad.

6.747 NORMAS EUROPEAS DESDE 1986

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó en 2025 un total de 19 nuevas directivas que deberán transponerse en España y 48 reglamentos de directa aplicación en los Estados miembros, unas cifras que, según el informe, descienden a la mitad respecto a 2024.

Coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, el informe recuerda que el ordenamiento español ha integrado 6.747 normas europeas desde 1986, a través de diferentes fórmulas legales, desde leyes orgánicas hasta reales decretos u órdenes ministeriales.

Entre las normas europeas incorporadas durante estas cuatro décadas figuran las que permiten vivir, desplazarse, trabajar o estudiar en otro país de la UE; las que regulan los derechos de los pasajeros aéreos; las que pusieron fin al 'roaming'; las de protección de datos; las relativas a igualdad; las que prohíben los plásticos de un solo uso; la Ley de Servicios Digitales; y la Ley de Inteligencia Artificial.