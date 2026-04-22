Europa financia con más de 111.000 euros la restauración de la muralla del Castillo de Cullera que dañó la dana

Castillo de Cullera - CULLERA

VALENCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cullera recibirá una ayuda de 111.319 euros procedente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para hacer frente a los daños en la Muralla del Castillo ocasionados por las inundaciones derivadas de la dana de 2024.

La cifra asignada a l apoblación valenciana "compensará los gastos que el Ayuntamiento asumió en un primer momento para la recuperación y reparación de emergencia del lienzo oriental y la torre esquinera del primer albacar de la Muralla del Castillo, uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad", explica el consistorio en un comunicado.

Las obras de restauración finalizaron en abril de 2025. La concesión de esta ayuda fue comunicada por el Ministerio de Hacienda, en el marco de la movilización extraordinaria de fondos aprobada por el Parlamento Europeo para atender los efectos de los desastres climáticos en distintas zonas del continente.

Las consecuencias de la barrancada de 2024 en la Comunitat Valenciana han sido catalogadas por la norma europea como "catástrofe natural grave", lo que ha permitido activar el FSUE para sufragar actuaciones urgentes y gastos de primera necesidad en la emergencia.

El Ministerio de Hacienda, tras la petición del Gobierno de España para declarar la Comunitat Valenciana como zona catastrófica, solicitó formalmente la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en enero de 2025.

Desde el consistorio se valora esta resolución, ya que "permite aliviar el esfuerzo económico realizado por las arcas municipales tras los graves daños sufridos por el temporal".

La llegada de estas ayudas europeas supone "un respaldo institucional a Cullera y a otros municipios afectados, así como una garantía para avanzar en la recuperación de infraestructuras y patrimonio dañado por uno de los episodios meteorológicos más graves registrados en la Comunitat Valenciana", concluyen.