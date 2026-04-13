Herranz inaugura la exposición del artista riojano Juan Carlos Balanza en el Parlamento Europeo

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Europeo Esther Herranz inaugura este martes, 14 de abril, a las 18,30 horas la exposición Cabezotas, del escultor y pintor riojano Juan Carlos Balanza, en el Parlamento Europeo en Bruselas, que contará con la presencia del portavoz de la delegación española del PPE, Esteban González Pons, y con el propio escultor.

La inauguración de mañana contará además con un concierto del cantante riojano Carlos Pérez Pascual acompañado a la guitarra por Pablo López Palacios.

La muestra que organiza la misma eurodiputada, con la participación del Gobierno de La Rioja, estará expuesta en un espacio de exposiciones dentro del mismo Parlamento Europeo, en el edificio Spinelli, y se podrá ver hasta el 17 de abril.