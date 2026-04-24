Hogar sin Tóxicos alerta de que retrasos en la restricción de sustancias en la UE generan toneladas de contaminación

Archivo - Recipientes de plástico. - ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hogar sin Tóxicos denuncia que los retrasos "injustificados" de la Comisión Europea en la restricción de muchas sustancias tóxicas generan más de 100.000 toneladas de contaminación química grave, y advierte de que casi dos terceras partes de los expedientes relacionados con la restricción de esas sustancias tóxicas están prácticamente paralizados.

Según un informe publicado este viernes por European Environmental Bureau (EEB) y ClientEarth, los retrasos de 6 de 22 expedientes de restricción de sustancias o grupos de sustancias tóxicas generan 100.000 toneladas de contaminación. Bruselas incumple así los objetivos de la llamada Hoja de Ruta de Restricciones, el plan que anunció el 25 de abril de 2022, hace ahora cuatro años, para acelerar el desesperantemente lento proceso de regulación de estos contaminantes.

Como explica Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin tóxicos, que colabora con EEB en la difusión de esta problemática desde España, "se anunció como el mayor plan de restricción de sustancias tóxicas de la historia, pero las demoras injustificadas e ilegales en su aplicación permiten que sustancias que deberían haber sido ya eliminadas por las autoridades puedan sin embargo seguir presentes en el agua potable, alimentos y materiales en contacto con ellos, plásticos, textiles, pañales, juguetes, muebles, etc."

"Lamentablemente, la Comisión Europea está dejando morir la Hoja de Ruta de Restricciones. El que era uno de sus objetivos principales, acelerar la restricción de sustancias tóxicas, no se está cumpliendo. Seguimos contaminándonos inadvertidamente a diario. De hecho, muchas de estas sustancias están ya presentes en el organismo de buena parte de los europeos, como ya han mostrado, por ejemplo, las analíticas realizadas dentro de la Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana (HBM4EU)", añade.

El informe de EEB y ClientEarth denuncia que, en el caso de muchas sustancias tóxicas, la Comisión no ha iniciado el proceso para su restricción, y en otros casos no lo ha finalizado dentro del plazo legal fijado. A pesar de estar obligada legalmente a tramitar en tres meses los expedientes de restricción, una vez llegan a ella, "ha tardado, en promedio, dos años y en el peor de los casos, casi cuatro" sin que se expliquen debidamente las razones de esas demoras, tal y como establece la ley.

El informe sitúa el bloqueo de la Hoja de Ruta de Restricciones dentro del contexto de los actuales planes de desregulación que ha puesto en marcha la Comisión Europea, de forma coordinada con algunos intereses industriales concretos, con el fin de debilitar de forma amplia la normativa de sustancias tóxica y marginando la voz de la comunidad científica y de las organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, advierten de que existe "gran preocupación" por lo que vaya a suceder, por ejemplo, con uno de los grupos de sustancias tóxicas que más problemas de contaminación están generando, los PFAS.

"La Comisión debería dejar de infringir la legislación de la UE la cual establece que el interés general de la defensa de la salud y el medio ambiente no deben ser sacrificados en beneficio de algunos intereses económicos particulares", afirma Carlos de Prada.