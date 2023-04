Montero insta a Moreno a "retirar" la ley de PP-Vox que puede suponer sanciones de la UE por "agresión" a Doñana

UTRERA (SEVILLA), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (PSOE), ha instado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a "retirar" y dar "marcha atrás" con la proposición de ley de PP-A y Vox para la regulación de zonas regables del Condado de Huelva que supone una "agresión" a una "Reserva de la Biosfera" como es el Parque Nacional de Doñana, y por la que "Europa está amenazando con graves sanciones al Reino de España".

Así lo ha manifestado la ministra socialista en una atención a medios en Utrera (Sevilla) en la que, a propósito de dicha proposición de ley que el pasado miércoles superó el debate de su toma en consideración en el Pleno del Parlamento, ha advertido del riesgo de dichas sanciones de la UE, y se ha preguntado si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "va a pagar de su bolsillo las sanciones cuando vengan, o nos las va a hacer pagar a todos los ciudadanos sabiendo que está haciendo una actuación que va contraria a lo que le está planteando la Unión Europea".

Además, la ministra ha aseverado que "no se puede hacer política desde el engaño", y en esa línea ha remarcado que la "solución" que plantea dicha iniciativa para agricultores onubenses es "falsa".

De igual modo, ha llamado a "tener mucho cuidado" ante la posibilidad de que, "por intentar captar unos pocos votos", la Junta "se vaya a cargar la agricultura de Huelva", y en esa línea ha manifestado que la proposición de ley de PP-A y Vox "está poniendo en riesgo la propia viabilidad" de productos de la agricultura onubense como los frutos rojos "en el conjunto de los mercados internacionales", teniendo en cuenta el eco que sobre esta iniciativa se ha hecho la "prensa internacional".

"No vale todo en política, no vale cargarse el medio ambiente" ni, "sobre todo, engañar a los ciudadanos y poner en riesgo un área de actividad tan importante como es la agricultura en Huelva", ha aseverado la ministra y también vicesecretaria general del PSOE, que ha defendido que Juanma Moreno "tiene que bajar del pedestal, tiene que escuchar, tiene que salir del empacho de la mayoría absoluta" que los ciudadanos, según ha abundado, no le dieron en las urnas el pasado 19 de junio "para que haga lo que quiera a costa de lo que quiera, sin escuchar a nadie".

María Jesús Montero ha tachado de "gravísimo" lo que plantea la iniciativa de PP y Vox, con la que Moreno "tiene que dar marcha atrás", según ha aseverado antes de llamar la atención, además, acerca de que esta cuestión se canalice a través de una proposición de ley de dos grupos parlamentarios en vez de mediante un proyecto de ley del propio Gobierno andaluz, que "es como habitualmente se impulsan estos proyectos", ha abundado, y ha señalado que habrá que preguntarle al presidente de la Junta "por qué lo hace" así.

"NINGUNA EXCUSA ES VÁLIDA" FRENTE A ESTE "ATROPELLO" A DOÑANA

La ministra ha aseverado que "ninguna excusa es válida para justificar el atropello que supone esta ley frente a una Reserva de la Biosfera que tenemos en Andalucía como es Doñana", y "no hay ninguna razón que justifique que se contravenga el criterio experto de la mano del presidente del Consejo de Participación de Doñana", Miguel Delibes, que "lleva toda su vida trabajando por este parque natural", y que "contravenga las indicaciones de la Unión Europea y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE", así como "las instrucciones del Gobierno de España" en las que, "por activa y por pasiva se le ha trasladado" a la Junta "que el plan que tenía previsto sobre Doñana iba a ser un expolio a una zona que requiere de conservación".

En esa línea, la ministra ha subrayado que "estamos trabajando para que ese pulmón --en referencia a Doñana-- se mantenga en nuestro país y en Europa, y que sea una herencia que reciban nuestros jóvenes, porque no hay ninguna materia económica que justifique un expolio medioambiental como supondría la puesta en marcha de esta ley".

"Por tanto, no me vale ninguna excusa" del presidente de la Junta "respecto a esta cuestión, porque lo que promueve" con dicha proposición de ley "es una recalificación de terrenos para calificarlos de regadío cuando sabe que no hay agua en Doñana", ha abundado la ministra, que por eso ha aseverado que "no se puede hacer política desde el engaño" ni "trasladar a la gente que va a haber opciones que son inviables o no existen".

De igual modo, la ministra ha subrayado que "es fundamental" que Juanma Moreno "no niegue al cambio climático", ni "a la ciencia" ni "la opinión de los expertos", y ha advertido al PP de que, "de tanto juntarse con Vox, al final van a ser absolutamente inextinguibles en esta materia".

"¿QUÉ OPINA FEIJÓO?"

Por otro lado, María Jesús Montero se ha preguntado "qué opina" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "de todo esto", porque parece que no le da "importancia cuando se está produciendo una agresión a una Reserva de la Biosfera", ha apuntado la ministra antes de apostillar que no sabe si es que el líder 'popular' "tiene una posición contraria que no quiere decir para no trasladarle a Moreno que se ha equivocado", o es que "le da todo igual lo que pase en este país y, por tanto, está a otras cosas que no es el interés general de los ciudadanos".

Finalmente, la ministra ha denunciado que "estamos bastante acostumbrados" a que Juanma Moreno "eluda su responsabilidad" como presidente de la Junta. "Siempre parece que no tiene nada que decir o que hacer en relación con los problemas de la gente, pero por otra parte bien que se dedica todo el día a repartir culpas a todo el mundo", ha comentado la titular de Hacienda para añadir que "es como si el Estatuto de Autonomía" andaluz "se hubiera vaciado de contenido y la Junta ya no tuviera competencias en nada, y son los demás los que siempre son responsables de todo".

"Creo que los ciudadanos vamos aprendiendo que aquellos que le echan la culpa permanentemente a los demás y no reconocen los propios errores no están en condiciones de gobernar", ha zanjado María Jesús Montero para concluir.