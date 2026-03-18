Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 19 de marzo (y 2)

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves 19 de marzo en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-labora, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, Ametic, la patronal de la industria digital en España, celebra la primera edición del Foro Europeo de Innovación y Emprendimiento: 'Más allá de los 27'. Sede de la Comisión y Parlamento Europeo (P.º de la Castellana, 46).

-- 09.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa en la primera edición de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE. Casa de América (C/ Marqués del Duero, 2),

NOTA: También se retransmitirá por el Canal 24 Horas de TVE, Radio 5, RTVE Play y el canal de Youtube de EFE.

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura la jornada sobre la 'Industria en transformación: hacia la doble transición ecológica y digital', junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Sede de CEOE (C/ Diego de León, 50); y a las 17.00 horas, visita las instalaciones de Madrid Content City, en Tres Cantos (Av. de España, 4).

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantiene una reunión con el embajador de Emiratos Árabes Unidos en España, Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi; y a las 14.30 horas, participa, por videoconferencia, en el evento del Departamento de Agricultura del Banco Mundial para la presentación del Informe 'Nourish and Flourish'.

-- 10.30 horas: En Madrid, Just Eat organiza la jornada 'El nuevo paradigma del delivery en España: la normalización del empleo', en el Hub de Just Eat (C/ Berruguete, 10).

-- 19.00 horas: En Madrid, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) organiza la jornada 'Inversiones financieras y contexto actual', en la sede del ICAM (C/ Serrano, 9)

NOTA: También se podrá seguir por streaming.

-- 19.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste a la conferencia 'Auge antiintelectual y auge antifeminista. Trabajo cultural ante el tecnopatriarcado y el riesgo reaccionario de neutralización crítica', que imparte Remedios Zafra, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (C/ Sta. Isabel, 52).

SOCIEDAD

-- 10.30 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene en la inauguración de la II Jornada Mujer y Competitividad, en el Auditorio de la Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3); y a las 16.30 horas, se reúne con la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, Laia de Nadal, en la sede del Ministerio (C/ José Abascal, 39).

-- 10.45 horas: En Madrid, rueda de prensa de presentación de la IV Edición de La Fiesta de la Resurrección, con el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, entre otros. Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo (C/ Julián Romea, 23).

-- 11.45 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional de sensibilización contra el racismo junto con la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo. Sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37); y a las 17.00 horas, se reúne con miembros de la Asociación de Mujeres separadas y divorciadas Carmen García Castellón.

-- 17.00 horas: En Madrid, conferencia "Cambio climático, un reto y una oportunidad", en el marco de Madrid es Ciencia. Recinto La Nave (C/ Cifuentes, 5).

-- 18.00 horas: En Madrid, conferencia-coloquio sobre el proyecto EduGalIA, que lleva a cabo la UCJC (C/ Almagro, 5).

-- 18.30 horas: En Madrid, Fundación Cátedra China celebra la presentación oficial de la Sección Amigos de la Fundación Cátedra China. Sede de la Fundación (Travesía de Téllez, 4).

-- 19.30 horas: En Madrid, presentación de la propuesta para la Protección Penal de los Bosques. Ateneo de Madrid (C/ del Prado, 21).

-- 20.30 horas: En Madrid, representantes de 30 centros de rescate de animales de toda España realizan un acto para denunciar los proyectos de Real Decreto que quieren equiparar estos refugios con las granjas de producción industrial. (Inicio en Cibeles).

SALUD

-- 09.00 horas: En Madrid, jornada de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) y ecancer.org sobre Common Sense Oncology, un enfoque internacional que promueve una oncología basada en el valor real de los tratamientos y la calidad de vida de las personas con cáncer. Universidad Carlos III de Madrid-Puerta de Toledo Campus (Ronda de Toledo, 1).

-- 09.00 horas: En Madrid, Conferencia Europea del Síndrome de Dravet 2026, organizada por la Fundación Síndrome de Dravet. Escuela Superior Oficial de Enfermería (A. Menéndez Pelayo, 93).

-- 09.30 horas: En Madrid, Desayuno Informativo de la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín. Colegio Oficial de Médicos (C/ Santa Isabel, 51).

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, asiste al foro de InfoLibre 'Desinformación en Salud'. Taller de Ideas (C/ Cardenal Cisneros, 4).

-- 16.00 horas: En Madrid, celebración del 20º aniversario de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, con la colaboración de Johnson & Johnson. Real Academia Nacional de Medicina de España (C/ Arrieta, 12).

-- 19.00 horas: En Madrid, webinar internacional 'Global Experts take on The Periodontal Disease Crisis', promovido por la iniciativa 'Principles For Oral Health' con motivo del Día Mundial de la Salud Bucal.

NOTA: Registro previo para seguirlo por streaming: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FNRRkP6JRTujXKNe....

CULTURA

-- 09.15 horas: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es entrevistado en 'La Hora de la 1', de TVE.

-- 11.30 horas: En Madrid, presentación de la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga 2026 en el Auditorio de la Casa del Lector en Matadero (P.º de la Chopera, 10).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la Moneda 8M-2026 en homenaje a Almudena Grandes. Acude la presidenta-directora general de la FNMT-RCM, Isabel Valldecabres. Biblioteca del Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21).

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste a la presentación de la Oficina Internacionalización de la Música, en la sala Galileo (C/ Galileo, 100).

-- 13.00 horas: En Madrid, rueda de prensa del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve. En la Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42).