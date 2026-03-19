Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 20 de marzo (y 2)

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este viernes 20 de marzo en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-labora, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside el acto de entrega de placas y medallas al Mérito en el Comercio 2025, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 162).

-- 12.00 horas: En Bilbao, BBVA celebra su junta general de accionistas. Palacio Euskalduna (Avenida Abandoibarra, 4).

SOCIEDAD

-- 10.30 horas: En Ciudad del Vaticano , el Rey Felipe VI y la Reina Letizia acuden a la audiencia con el Papa León XVI; y a las 12.30 horas, asisten a la toma de posesión del Rey como protocanónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Los acompaña el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (Via Liberiana, 27).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Gobierno reconoce a 53 víctimas del Patronato de la Mujer. Asisten el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Auditorio Nacional (C/ Príncipe de Vergara, 146).

-- 11.30 horas: En Madrid, organizaciones europeas y PACMA se concentran por la protección legal de los perros de caza (Pl. de las Cortes).

-- 11.30 horas: En Madrid, jornada COSCE-Educación, en el marco de Madrid es Ciencia. Recinto La Nave (C/ Cifuentes, 5).

-- 12.00 horas: En Madrid, FUHEM presenta el II Informe Ecosocial sobre Calidad de vida en España 2026. Ateneo La Maliciosa (C/ Peñuelas, 12).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se reúne con la nueva presidenta de la Alianza SOMMA, Isabel Márquez Pérez, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana 162); y a las 17.15 horas, realiza una visita al Pequeño Instituto de Matemáticas (C/ Nicolás Cabrera, 13-15).

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con estudiantes de Ciencias Políticas de la Universitat Autónoma de Barcelona, en la sede del Ministerio (C/ Marqués del Riscal, 16).

-- 18.30 horas: En Miami, la Reina Sofía asiste a la presentación de la iniciativa 'America&Spain250'.

SALUD

-- 08.30 horas: En Madrid, el presidente de la SERV, Alfredo García Layana, y el vicepresidente de la SERV, Luis Arias, atienden a los medios con motivo del 29º congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo. Madrid Marriott Auditorium Hotel (Av. de Aragón, 400).

-- 09.00 horas: En Madrid, Conferencia Europea del Síndrome de Dravet 2026, organizada por la Fundación Síndrome de Dravet. Escuela Superior Oficial de Enfermería de Madrid (Av. Menéndez Pelayo, 93).

-- 09.30 horas: En Madrid, encuentro informativo de Europa Press 'Alimentación saludable en la infancia y prevención de la obesidad infantil: claves y retos', en Meeting Place (P.º de la Castellana, 81).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://www.europapress.es/desayunos/encuentros-informativos...

-- 19.00 horas: En Madrid, photocall y llegada de invitados de la Cena Solidaria XVIII Aniversario de la Fundación Isabel Gemio. Círculo de Bellas Artes (C/ de Alcalá, 42).

CULTURA

-- 10.00 horas: En Madrid, pase de prensa de la película 'Solos', en los Cines Verdi (C/ Bravo Murillo, 28).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la 8ª edición del Festival de Música de Cine Marina Alta, en la sede de la SGAE (C/Fernando VI, 4).

-- 15.00 horas: En Madrid, lectura online de las nominaciones a la XII Edición de los Premios Platino.

-- 19.00 horas: En Madrid, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas ofrecen una charla para contar cómo hicieron el sonido de 'Sirat' en la Academia de Cine (C/ Zurbano,3).