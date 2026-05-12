Irene Montero ensalza el gesto "digno" de Lamine Yamal al ondear la bandera palestina

Archivo - La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante un acto público, en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero, a 7 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Claudia Alba - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha ensalzado el gesto del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal por ondear la bandera de Palestina durante la celebración del título de Liga de su club.

"La gente sabe que romper la complicidad con Israel desde el deporte es lo más digno que podía hacer", ha proclamado Montero a través de un mensaje en la red social 'X'.

Luego ha aventurado que no se tardará en ver a "los genocidas que exterminan a Palestina y arrasan Líbano decir que Lamine Yamal es antisemita por ondear una bandera palestina".