Irene Montero plantea por qué PSOE, PP y Vox "celebran la Constitución, si luego no la cumplen"

Irene Montero, Ione Belarra e Irene de Miguel, en un acto electoral en Plasencia - UNIDAS POR EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 6 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha planteado este sábado, con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución, por qué el PP, PSOE y Vox están celebrando esta jornada con el Rey, si luego no la cumplen".

"¿Por qué celebran la Constitución si luego no la cumplen?", ha reiterado Montero, quien ha recordado que la Carta Magna española dice que la vivienda es un derecho, por lo que se ha preguntado "¿Por qué celebran el derecho a la vivienda si luego no limitan el precio del alquiler?", ha preguntado.

"¿Por qué lo celebran si después no lo cumplen y privatizan la sanidad y se la entregan a empresas privadas que ponen en riesgo la vida de la gente en Andalucía, en Madrid, para sacar más dinero?", en los que "están calificando de pacientes graves como pacientes leves, están reutilizando productos sanitarios que deberían ser de un solo uso, que están diciendo alarguemos las listas de espera para ganar cuatro o millones más".

"Como si la vida de la gente valiese sus cinco millones de mierda, vale mucho más la vida de cualquiera de nuestros compatriotas que los cinco millones que Ribera Salud pueda ganar poniendo en riesgo nuestra vida", ha criticado Irene Montero este acto en un acto de campaña electoral para el 21D celebrado en Plasencia, al que también ha asistido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel.

En su intervención, Montero ha aseverado que "la privatización es pura corrupción", y supone "una forma de hacer negocio de las grandes empresas de este país que nos hablan de emprendimiento y nos dicen que si eres pobre es porque tú te lo has buscado", y los impuestos que pagan los trabajadores "se los regalan a Ayuso, Guardiola, a Ribera Salud, a Quirón", ha aseverado.

A esto se une "el colmo de este acto de la Constitución, que lo celebren con el Rey", no solo después de "lo que hecho el Rey emérito, sino del libro que ha publicado, en el que explica claramente cómo la monarquía es una institución franquista, que Franco elige y pone ahí a su imagen y semejanza para garantizar la continuidad del régimen", ha asegurado la eurodiputada de Podemos.

Ante esta situación, Irene Montero ha defendido que "si Leonor quiere ser reina, que se presente a las elecciones, porque la democracia en España sólo va a estar garantizada con una república feminista", ha señalado.

EXTREMADURA, "TIERRA DE SACRIFICIO"

Respecto a las elecciones del 21D, Irene Montero ha señalado que Extremadura "sigue siendo una tierra de sacrificio", que le "da al resto del país alimentos, energía, que exporta más del 80% de la energía que produce y sin embargo sigue teniendo una sanidad desmantelada y sigue sin tener un tren digno".

"¿Cómo puede ser que Extremadura sea tan rica, que Extremadura aporte tanto al resto del país y sin embargo nadie se preocupe de que esta tierra esté vertebrada, de cuidar el campo, de cuidar hospitales, los centros de salud, las escuelas rurales?", se ha preguntado Montero.

En su intervención, la eurodiputada de Podemos ha criticado que "este gobierno es un gobierno de guerra y criminal, porque en sólo dos semanas de noviembre de 2025 ha invertido en armas y en guerra más del presupuesto de todo el año 2023", tras lo que ha lamentado "Europa y España se están gastando en armas, el dinero que Extremadura necesita en hospitales y en escuelas y también en el campo", ha dicho.

Y es que "Extremadura no necesita tanques, no necesita balas, necesita dinero para la rentabilidad de sus producciones, para las economías rurales, para que sus pueblos estén vivos", por lo que Montero ha criticado que desde la UE "están transformando la estructura económica de Europa al servicio de Donald Trump", y quieren "esparcer la guerra por el mundo, mientras nuestra gente lo que necesita son hospitales dignos, es un tren digno, son escuelas rurales para que la gente no se tenga que ir a otro sitio a vivir", ha dicho.

"NADIE QUIERE A LA DERECHA"

Durante su intervención, Montero ha resaltado que "nadie quiere a la derecha, todo el mundo sabe lo que significa la derecha y el fascismo", por lo que ha pedido a los asistentes a este acto electoral que de cara a las elecciones del 21D hagan campaña por Unidas por Extremadura porque para tener vidas dignas y para ganar a la derecha necesitamos izquierda, una izquierda valiente, con ganas y orgullosa de ser izquierda, y así es como se gana a los fascistas, por la izquierda", ha dicho.

Finalmente, ha pedido el voto para Irene de Miguel, porque "si la señora Guardiola está dejando que haya mil extremeños ricos que no pagan impuestos para que un millón de extremeños y extremeñas vivan en la pobreza", Unidas por Extremadura "representa justo lo contrario, que los ricos paguen lo que les corresponde de una maldita vez en este país", con el objetivo de que "la gente tenga sanidad, tenga escuelas rurales, tenga la posibilidad de trabajar el campo y de vivir en su tierra y no se tenga que marchar", ha concluido.

