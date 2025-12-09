Podemos carga contra la sentencia "golpista e infame" del Supremo contra García Ortiz

Archivo - La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en el Palacio de la Prensa de Callao, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha criticado que la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a un delito de revelación de secretos es "igual de golpista, infame y vergonzosa" que el fallo adelantado.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, Montero ha afirmado que lo relevante es qué se va a hacer y ha avisado que no vale seguir "indignados", analizando cada párrafo de esta sentencia para, al final, "no hacer nada" y que el "golpismo de la derecha siga campando a sus anchas".

A su juicio, el momento de la indignación ya pasó y ha pedido enfrentar a los "golpistas" que ya van a "cara descubierta" y responderles democráticamente.

Finalmente ha lanzado que si el PSOE "no puede con esta derecha golpista", hay otra izquierda en España que sí tiene "ganas y energías" para hacerles frente.