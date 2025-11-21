Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 21 de noviembre

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El fiscal general, condenado"
-- "El Gobierno prepara el relevo y estalla en privado contra el fallo: "Es una decisión política""
EL MUNDO
-- "Ex fiscal general del Estado"
-- "Cerdán se incrustó en reuniones con ministros de Marruecos a las que no debía ir"
ABC
-- "Condenado"
-- "Feijóo pide la dimisión de Sánchez por usar a su "peón" contra el PP"
LA RAZÓN
-- "Sánchez, derrota y a la "guerra total" contra el Poder Judicial tras la condena al Fiscal"
-- "Page cree que habrá elecciones antes de 2027 y ve compañeros calentando por la banda"
LA VANGUARDIA
-- "El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos"
-- "Un juez impone a Meta el pago de 542 millones a la prensa"
EL PERIÓDICO
-- "El fiscal general, condenado"
-- "Meta deberá pagar a la prensa digital española 480 millones"