Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 28 de noviembre

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El juez envía a Ábalos a prisión"
-- "Pérez Llorca presidirá la Comunidad Valenciana tras plegarse a Vox"
EL MUNDO
-- "El corazón del sanchismo sigue entrando en la cárcel"
-- ""En Air Europa podemos llegar a Begoña. Llegar bien llegados""
ABC
-- "Ábalos y Koldo, a prisión"
-- "Vértigo en el PSOE: "Esto solo puede ir a peor. Ábalos es impredecible""
LA RAZÓN
-- "Ábalos y Koldo ingresan en prisión mientras Sánchez teme las consecuencias"
-- "El Papa exige más libertad religiosa para los cristianos en Turquía"
LA VANGUARDIA
-- "Ábalos y Koldo entran en la cárcel y aumenta la presión sobre el PSOE"
-- "El PP, Vox y Junts tumban el paso previo para los presupuestos"
EL PERIÓDICO
-- "La Audiencia investiga a Villarejo en Guinea"
-- "El Ventorro entrega la foto del reservado y la factura de la comida de Mazón"