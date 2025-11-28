Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 28 de noviembre

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El juez envía a Ábalos a prisión"

-- "Pérez Llorca presidirá la Comunidad Valenciana tras plegarse a Vox"

EL MUNDO

-- "El corazón del sanchismo sigue entrando en la cárcel"

-- ""En Air Europa podemos llegar a Begoña. Llegar bien llegados""

ABC

-- "Ábalos y Koldo, a prisión"

-- "Vértigo en el PSOE: "Esto solo puede ir a peor. Ábalos es impredecible""

LA RAZÓN

-- "Ábalos y Koldo ingresan en prisión mientras Sánchez teme las consecuencias"

-- "El Papa exige más libertad religiosa para los cristianos en Turquía"

LA VANGUARDIA

-- "Ábalos y Koldo entran en la cárcel y aumenta la presión sobre el PSOE"

-- "El PP, Vox y Junts tumban el paso previo para los presupuestos"

EL PERIÓDICO

-- "La Audiencia investiga a Villarejo en Guinea"

-- "El Ventorro entrega la foto del reservado y la factura de la comida de Mazón"