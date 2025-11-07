Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 7 de noviembre

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Junts amenaza a Sánchez con el bloqueo de la legislatura"

-- "La ONU lanza un SOS por la crisis climática: "Es una negligencia mortal"

EL MUNDO

-- "Sánchez se queda sin margen y arriesga los fondos europeos"

-- "El 10% de los ingresos de Meta proviene de anuncios fraudulentos"

ABC

-- "Sánchez renuncia a presentar los Presupuestos este año tras el órdago de Puigdemont"

LA RAZÓN

-- "Junts deja a Sánchez sin agenda y ante una legislatura incierta"

-- "La Audiencia Nacional ya investiga los pagos en metálico en Ferraz"

LA VANGUARDIA

-- "Los economistas plantean suprimir la subvención del turismo a través del IVA"

-- "El Partido Demócrata se fija el objetivo de recuperar el Capitolio en el 2026"