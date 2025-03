El PNV a favor del aumento en Defensa de Sánchez, pero acompañado de una inversión en industria

Aitor Esteban aboga por un debate nacional sobre el asunto y asume que el plan del Gobierno y la UE tiene que "definirse más"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado favorable al aumento del gasto en seguridad y defensa que planea la Unión Europea pero cree que debería ir acompañado de una inversión en el tejido industrial. Aunque asume que el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la UE tiene que "definirse más", cree que este asunto requiere un debate a nivel nacional en el Congreso.

En una rueda de prensa desde Moncloa tras su encuentro con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa, Esteban ha dejado claro que su formación política comparte la idea de que Europa tiene que hacer frente a la "indefensión" y al "nuevo paradigma" internacional con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y los giros que está llevando a cabo desde su ejecutivo en el plano geoestratégico.

"Si la UE quiere ser relevante y tener una posición autónoma, desde luego tiene que reposicionarse y reforzarse prescindiendo de Estados Unidos", ha incidido, aunque no cree que esto tenga que hacerse de manera "brusca" sí que ha dicho que "debería haberse hecho hace ya tiempo".

Para ello, el dirigente vasco aboga por desarrollar un "sistema propio" que no solo aborde el plano militar, sino también el civil, por ejemplo, "invirtiendo en industria" tanto a nivel europeo como a nivel nacional en cada uno de los Estados miembro.

TIENE QUE HABER DEBATE

Ahora bien, sobre la posibilidad de que el Gobierno afronte este gasto en Defensa sin pasar por el Congreso, Esteban ha dicho que está a favor de que haya un "gran debate" sobre este asunto a nivel nacional y de hecho, le hubiese gustado que ese debate se hubiese podido producir antes del consejo europeo que tiene programado Sánchez la próxima semana, pero asume que no es posible.

"Habrá algunas cosas que se podrán hacer seguramente con ajustes presupuestarios, otras cosas habrá que llevar (al Congreso), no lo sé", ha reconocido.

Preguntado por las declaraciones de otros grupos parlamentarios como las del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, censurando que Sánchez no tiene un plan o las del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el portavoz del PNV ha defendido que lo que hay actualmente son "ideas" porque no existe un plan a nivel europeo y por tanto "no te puedes adelantar sin saber cuáles van a ser los instrumentos que se van a poder proyectar desde Europa"

Por ello, cree que lo que se necesita es "un poquito más de tiempo" para discutir este asunto en profundidad ya que, abogar por un plan individual en los Estados miembros, "estaría abocado al fracaso". "Esto tiene que definirse más y después ya habrá que tomar las decisiones pertinentes en las instituciones de cada país", ha resumido.

SIN RENUNCIAR AL GASTO SOCIAL

Por último, en lo relativo al gasto social, Aitor Esteban se ha mostrado en contra de que el aumento del gasto en Defensa vaya acompañado de un detrimento de la inversión social.

Por ello, cree que actualmente hay que "hacer muchos deberes en el presupuesto español" para poder ahondar en este asunto ya que, según ha explicado posteriormente, realmente el aumento en el gasto militar "se ha producido en estos últimos tiempos" pero el crecimiento del PIB "hace que luego los porcentajes parezcan que esto no ha sucedido".

